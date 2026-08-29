Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +3,37 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +3,37 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Brambles ist ein globaler Logistikdienstleister, der über CHEP standardisierte Paletten- und Containerpools im Miet- und Rückführungsmodell anbietet. Fokus auf FMCG, Handel und Industrie, starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik. Wichtige Wettbewerber: LPR, Euro Pool System, IPP. Vorteile: globales Netzwerk, hohe Skaleneffizienz, datengetriebene Supply-Chain-Lösungen, Nachhaltigkeitsfokus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Brambles nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Brambles gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,37 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Brambles investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +62,01 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Brambles verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
Mit +3,37 % Dividendenrendite bietet Brambles ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Brambles für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,37 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,48.
Brambles weist eine Marktkapitalisierung von 16,21 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,37 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber
Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Brambles konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +15,23 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.
Brambles Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Brambles Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,73 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,37 %, eine Investition von etwa 356.084€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|0,473510
|+5,79 %
|+3,37 %
|2026
|0,447595
|+14,95 %
|+2,64 %
|2025
|0,389398
|+29,97 %
|+3,06 %
|2024
|0,299616
|+28,83 %
|+2,93 %
|2023
|0,232567
|+15,00 %
|+2,76 %
|2022
|0,202229
|0,00 %
|+2,66 %
Warum Brambles für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,37 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +15,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 18,48
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Welche Risiken sollten Anleger beachten?
Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.
Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?
|Gewünschte Jahresdividende
|Benötigtes Kapital
|1.000€
|29.674€
|3.000€
|89.021€
|6.000€
|178.042€
|12.000€
|356.084€
Brambles Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,77 %
|1 Monat
|+2,29 %
|3 Monate
|+18,12 %
|1 Jahr
|-17,24 %
Informationen zur Brambles Aktie
Es gibt 1 Mrd. Brambles Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,21 Mrd. € wert.
Brambles Aktie jetzt kaufen?
Ob die Brambles Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brambles Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.