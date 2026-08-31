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    Rheinmetall Memory Express-Zertifikat mit 9,25% Zinsen und 45% Schutz

    Das Memory Express-Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 5 Jahren bei bis zu 45-prozentigen Kursrückgängen der Rheinmetall-Aktie eine Renditechance von 9,25 Prozent pro Beobachtungsperiode.

    Mit der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) ging es nach dem im Jahr 2022 im Bereich von 100 Euro gestarteten Kursanstieg, der am 4.10.25 bei 2.008 Euro auf einem Allzeithoch gipfelte, bis Ende Juni 2026 auf bis zu 950 Euro nach unten. Mittlerweile konnte sich der Kurs der Rüstungsaktie nach zufrieden stellenden Zahlen und positiven Unternehmensnachrichten wieder auf 1.150 Euro erholen.

    Für Anleger, die nun eine Investition in die Rheinmetall-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, könnte die Anschaffung eines von der LBBW emittierten Memory Express-Zertifikates durchaus interessant sein.

    9,25% Zinsen und 45% Schutz

    Der Rheinmetall-Schlusskurs vom 8.9.26 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 55 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Die für jede Berechnungsperiode in Aussicht stehende Bonuszahlung beträgt 9,25 Prozent. Notiert die Aktie an einem der ab dem zweiten Laufzeitjahr im Jahresabstand angebrachten Beobachtungstage, erstmals am 19.11.27, oberhalb des Tilgungslevels von 100 Prozent des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. An den danach im Jahresabstand folgenden Beobachtungstagen reduzieren sich die Tilgungslevel im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent.  

    Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere und dem vorzeitigen Rückzahlungslevel, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachgereicht, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet.

    Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (21.11.31) oberhalb der Barriere auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der anstehenden Bonuszahlung zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat gemäß der tatsächlichen negativen prozentuellen Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt.

    Die LBBW-Rheinmetall Memory Express-Zertifikat, ISIN: DE000LB695B0, maximale Laufzeit bis 28.11.31, kann noch bis 8.9.26 mit 1.000 Euro gezeichnet plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Das neue Memory Express-Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 5 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 45-prozentigen Kursrückgängen der Rheinmetall-Aktie eine Renditechance von 9,25 Prozent pro Beobachtungsperiode.  






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen Rheinmetall Memory Express-Zertifikat mit 9,25% Zinsen und 45% Schutz Hoher Sicherheitspuffer
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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