Rheinmetall Memory Express-Zertifikat mit 9,25% Zinsen und 45% Schutz

Für Anleger, die nun eine Investition in die Rheinmetall-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, könnte die Anschaffung eines von der LBBW emittierten Memory Express-Zertifikates durchaus interessant sein.

9,25% Zinsen und 45% Schutz

Der Rheinmetall-Schlusskurs vom 8.9.26 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 55 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Die für jede Berechnungsperiode in Aussicht stehende Bonuszahlung beträgt 9,25 Prozent. Notiert die Aktie an einem der ab dem zweiten Laufzeitjahr im Jahresabstand angebrachten Beobachtungstage, erstmals am 19.11.27, oberhalb des Tilgungslevels von 100 Prozent des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. An den danach im Jahresabstand folgenden Beobachtungstagen reduzieren sich die Tilgungslevel im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere und dem vorzeitigen Rückzahlungslevel, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachgereicht, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet.

Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (21.11.31) oberhalb der Barriere auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der anstehenden Bonuszahlung zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat gemäß der tatsächlichen negativen prozentuellen Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt.

Die LBBW-Rheinmetall Memory Express-Zertifikat, ISIN: DE000LB695B0, maximale Laufzeit bis 28.11.31, kann noch bis 8.9.26 mit 1.000 Euro gezeichnet plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Memory Express-Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 5 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 45-prozentigen Kursrückgängen der Rheinmetall-Aktie eine Renditechance von 9,25 Prozent pro Beobachtungsperiode.