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    Der Absturz erschüttert Anleger

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    Absturz bei BioNTech: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

    Nach einem Wochenverlust von 13,2 Prozent steht BioNTech massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Der Absturz erschüttert Anleger - Absturz bei BioNTech: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Die BioNTech-Aktie stand in dieser Woche so stark im Fokus wie seit Monaten nicht mehr. Nach dem Abbruch einer Phase‑2‑Studie mit der personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapie Autogene Cevumeran rutschte der Kurs deutlich ab und schloss die Woche mit einem Minus von 13,2 Prozent. Zwischen Wochenhoch bei 100,90 Euro und Wochentief bei 94,80 Euro diskutierte die Community vor allem die Frage, wie groß der strategische Schaden für BioNTechs Onkologie-Plattform tatsächlich ist.

    mRNA-Schock oder begrenzter Rückschlag? Die Community ringt um die Einordnung

    Im Zentrum der Debatte steht die Bedeutung des Studienabbruchs für die mRNA-Technologie in der Krebsbehandlung. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass die Studie Autogene Cevumeran als Monotherapie bei einer klar definierten Darmkrebs-Population getestet wurde und das unabhängige Kontrollgremium die Fortführung wegen fehlender Erfolgsaussichten als nicht sinnvoll einstufte. In der Community wird dies überwiegend als ernstzunehmender Rückschlag, aber nicht als generelles Scheitern der Technologie gewertet.

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    Wiederholt wird argumentiert, dass selbst in späten Entwicklungsphasen ein hoher Anteil von Medikamentenkandidaten scheitert und der Abbruch daher zum normalen Risiko klinischer Entwicklung gehöre. Mehrere Stimmen betonen, dass BioNTech bereits andere Kandidaten erfolgreich in fortgeschrittene Phasen gebracht habe und verweisen auf die Vielzahl laufender Studien. Als Stütze dieser Sichtweise dient der Hinweis auf die Unternehmensangaben zu rund 120 klinischen Studien, darunter mehr als 20 Projekte in Phase 3 und zahlreiche weitere in Phase 2 und 2/3. Die Pipeline wird als so breit eingeschätzt, dass einzelne Fehlschläge grundsätzlich verkraftbar erscheinen.

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    Gleichzeitig zeigt sich in den Beiträgen eine deutliche Verunsicherung. Der Kursrutsch wird von vielen als Signal interpretiert, dass der Markt der mRNA-Krebsstrategie bislang hohe Erwartungen beigemessen hatte. Mehrfach wird die Sorge geäußert, dass die Technologie in der Onkologie doch riskanter und weniger ausgereift sein könnte als erhofft. Einige Nutzer leiten aus der heftigen Kursreaktion ab, dass Zweifel an der mRNA-Wirksamkeit als alleinige Therapieform zunehmen.

    Pumitamig als Dreh- und Angelpunkt des Investmentfalls

    Als zentraler Hoffnungsträger kristallisiert sich in der Diskussion der Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat Pumitamig heraus. Mehrere Beiträge machen deutlich, dass für einen Teil der Community der Investmentcase maßgeblich an diesem Projekt hängt. Es wird die Erwartung formuliert, Pumitamig sei aufgrund der Beteiligung eines großen Partners wie Bristol Myers Squibb besonders sorgfältig geprüft worden. Daraus leiten einige Nutzer die Einschätzung ab, die Erfolgsaussichten seien überdurchschnittlich, auch wenn ausdrücklich eingeräumt wird, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gebe.

    Positiv hervorgehoben wird zudem, dass BioNTech nicht mehr als reines mRNA-Unternehmen wahrgenommen wird. In den Diskussionen werden wiederholt drei strategische Säulen genannt: mRNA, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Checkpoint-Inhibitoren. Die Kombination dieser Ansätze gilt in der Community als möglicher Schlüssel, um die Grenzen der mRNA-Monotherapie zu überwinden. Als Beispiel wird darauf verwiesen, dass laufende Studien mit Autogene Cevumeran in Kombination mit Checkpoint-Inhibition und Chemotherapie von der aktuellen Entscheidung nicht betroffen sind und planmäßig weiterlaufen sollen. Daraus leiten einige Nutzer die Hoffnung ab, dass die Technologie in Kombinationsregimen weiterhin erhebliches Potenzial besitzt.

    Auf der kritischen Seite steht die Befürchtung, dass weitere Rückschläge in der Pipeline das Vertrauen des Marktes nachhaltig beschädigen könnten. Einzelne Stimmen malen das Szenario, dass mehrere „Nackenschläge“ den Kurs deutlich unter die aktuellen Niveaus drücken könnten. Verstärkt wird diese Skepsis durch den Hinweis auf das negative KGV des Vorjahres von -18, was die Abhängigkeit von zukünftigen Erfolgen in der Onkologie unterstreicht. In der Diskussion wird wiederholt darauf hingewiesen, dass gute Nachrichten vom Markt zuletzt eher verhalten aufgenommen worden seien, während negative Meldungen zu überproportionalen Kursverlusten führten.

    Technische Marken und Termine im Blick

    Charttechnisch richtet sich der Blick der Community auf das Wochentief bei 94,80 Euro, das als kurzfristige Unterstützungszone interpretiert wird. Das Wochenhoch bei 100,90 Euro gilt als erste relevante Widerstandsmarke, deren Überwindung als Signal für eine Stabilisierung gewertet würde. Mehrere Beiträge spekulieren darauf, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm in schwachen Phasen stützend wirken könnte, ohne dass hierzu konkrete Effekte quantifiziert werden.

    Für die kommende Woche stehen aus Sicht der Diskutanten vor allem zwei Aspekte im Vordergrund: Zum einen die Frage, ob sich der Kurs oberhalb der Unterstützung behaupten kann oder ob weitere Abgaben drohen. Zum anderen rücken anstehende Daten und Updates zu Schlüsselprojekten wie Pumitamig und anderen späten Onkologie-Programmen in den Fokus, auch wenn konkrete Termine in den Beiträgen überwiegend nur grob, etwa bis zum Jahresende, verortet werden. Die Community erwartet, dass neue klinische Signale maßgeblich darüber entscheiden, ob der aktuelle Rückschlag als vorübergehende Delle oder als Beginn einer längeren Vertrauenskrise in BioNTechs Krebsstrategie in Erinnerung bleiben wird.

    BioNTech Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -13,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 100,90€ / 94,80€
    KGV (Vorjahr) -18,00
    Marktkapitalisierung 22,16 Mrd.EUR

    Stand: 29.08.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 100,90€ und das Wochentief bei 94,80€ die zunächst wichtigsten Marken.

    BioNTech

    -7,79 %
    -13,23 %
    +19,33 %
    +18,15 %
    +7,65 %
    -12,20 %
    -68,71 %
    +614,05 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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