19,3 Prozent Minus: Bei PayPal beginnt die Suche nach dem Boden

Ein großer Teil der Community sieht in den massiven Aktienrückkäufen den zentralen Werttreiber. Mehrfach wurde hervorgehoben, dass PayPal die stark gefallenen Kurse nutzen könne, um eigene Aktien deutlich günstiger einzuziehen. In den Diskussionen wird erwartet, dass die Zahl der ausstehenden Aktien bis Jahresende in Richtung 800 bis 830 Millionen sinkt und im kommenden Jahr weitere 80 bis 100 Millionen Papiere vom Markt genommen werden könnten. Unter der Annahme stabiler Gewinne wird daraus eine spürbare Steigerung des Ergebnisses je Aktie abgeleitet. Einige Teilnehmer rechnen auf dieser Basis mit einem EPS von rund sechs US-Dollar in den kommenden Jahren und sehen darin die Grundlage für eine Neubewertung, selbst ohne zusätzliche Übernahmefantasie.

Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche im Fokus der Diskussionen, nachdem sie auf Wochensicht um 19,3 Prozent nachgegeben hatte. Zwischen einem Wochenhoch von 53,45 Euro und einem Tief von 52,38 Euro dominierte vor allem ein Thema: die Folgen der abgesagten Übernahmeofferte und die Frage, ob der Zahlungsdienstleister auf dem aktuellen Bewertungsniveau eher Turnaround-Kandidat oder dauerhafte Value Trap ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterstützt wird diese optimistische Sicht durch den Verweis auf das im Vorjahr niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,48 und eine Marktkapitalisierung von 39,61 Milliarden Euro. Für die Befürworter signalisiert diese Kombination aus vergleichsweise moderater Bewertung und hoher Profitabilität, dass der Markt die Ertragskraft des Geschäfts unterschätzt. Sie verweisen zudem auf internationale Kooperationen, etwa mit chinesischen und indischen Zahlungssystemen, die aus ihrer Sicht zeigen sollen, dass PayPal über Nordamerika und Europa hinaus aktiv ist. Diese Einschätzungen sind allerdings als Meinungen der Community zu werten; konkrete neue Unternehmenszahlen oder -meldungen zu diesen Partnerschaften wurden in der vergangenen Woche nicht veröffentlicht.

Auf der anderen Seite steht eine deutlich skeptische Fraktion, die PayPal eher als Value Trap einordnet. Mehrfach wurde die Sorge geäußert, dass die Umsätze stagnieren oder leicht rückläufig seien und das klassische, markenbezogene Checkout-Geschäft an Dynamik verliere. Als Hauptgrund werden zunehmende Marktanteilsgewinne von Apple Pay, Google Pay und Shop Pay genannt. Die Community befürchtet, dass PayPal im Online-Checkout an den Rand gedrängt werden könnte, während alternative Bezahlmethoden für Händler und Kunden attraktiver werden. Diese Marktanteilsverluste werden als strukturelles Risiko gesehen, das durch Aktienrückkäufe allein nicht kompensiert werden könne.

Geschäftsmodell unter Beschuss: Händlerfrust und Wettbewerbsdruck

Besonders intensiv diskutiert wurden Erfahrungen von Händlern mit dem Konfliktmanagement und den Käuferschutzregeln von PayPal. Mehrere Beiträge schildern, dass Streitfälle häufig zugunsten der Endkunden entschieden würden und Händler sich benachteiligt fühlten. Teilweise wird berichtet, dass PayPal bei offensichtlichen Betrugsfällen dennoch erstatte und dafür Gebühren erhebe. Andere Stimmen relativieren diese Kritik und verweisen darauf, dass ähnliche Haftungsmechanismen auch bei Kreditkartenanbietern üblich seien. Für die Bewertung der Aktie sind diese Erfahrungsberichte vor allem als Hinweis auf potenzielle Reputationsrisiken im Händlersegment zu verstehen; sie stellen subjektive Einschätzungen dar und lassen sich nicht als gesicherte Fakten verallgemeinern.

Aus diesen Erfahrungen leiten einige Nutzer die Erwartung ab, dass die Möglichkeiten, zusätzliche Erträge über Gebühren und Konditionen zu generieren, weitgehend ausgereizt seien. In Verbindung mit dem zunehmenden Wettbewerb durch alternative Zahlungsanbieter und regionale Systeme in Asien und anderen Märkten wird spekuliert, dass PayPal künftig stärker um Margen und Volumen kämpfen muss. Dem halten optimistische Stimmen entgegen, dass PayPal trotz Kritikpunkten im Alltag vieler Konsumenten fest verankert sei und im Onlinehandel weiterhin als quasi unverzichtbare Option gelte. Die tatsächliche Entwicklung der Marktanteile bleibt jedoch offen und ist Gegenstand von Spekulationen.

Technik, Termine und Marken: Was in der kommenden Woche zählt

Charttechnisch rücken nach dem Kursrutsch die Marken der vergangenen Woche in den Blick. Das Wochenhoch bei 53,45 Euro bildet einen ersten Widerstand, während das Wochentief bei 52,38 Euro als kurzfristige Unterstützung gilt. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt mit dem 1,1-Fachen leicht über dem Wochenschnitt, was auf erhöhtes Interesse und eine gewisse Nervosität im Markt hindeutet. In der Community wird zudem erwartet, dass offizielle Stellungnahmen des Managements zur geplatzten Übernahmeofferte und zur weiteren Kapitalallokation Klarheit schaffen könnten. Konkrete neue Termine wurden in den Beiträgen nicht genannt, doch dürften in der kommenden Woche vor allem mögliche Unternehmensäußerungen, die Entwicklung der Tech-Indizes im Umfeld der US-Zinsdebatte sowie das Verhalten der Aktie an den genannten Kursmarken im Fokus stehen.

Damit bleibt PayPal zwischen skeptischer Wachstumsbilanz und hoffnungsvoller Rückkaufstory eingeklemmt. Ob sich die Sicht der Optimisten oder der Pessimisten durchsetzt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen in den kommenden Quartalen nachweisen kann, dass es trotz intensivem Wettbewerb seine Ertragsbasis stabil hält oder sogar ausbauen kann.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -19,3 % Wochenhoch / Wochentief 53,45€ / 52,38€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 39,61 Mrd.EUR

Stand: 29.08.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 53,45€ und das Wochentief bei 52,38€ die zunächst wichtigsten Marken.