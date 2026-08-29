Die wichtigsten Aussagen aus dem H1-Conference-Call

Der Call von SCHMID

enthielt mehrere relevante Aussagen, die über die veröffentlichten Halbjahreszahlen hinausgehen. Besonders wichtig sind aus meiner Sicht der Übergang zu größeren FCBGA-Fabrikprojekten, die hohe Visibilität für 2027 und die zunehmende Bedeutung von PLP und Glass Core.

📈 Auftragseingang und Visibilität für 2027

• Der größte Teil der bis Jahresende erwarteten Aufträge befindet sich laut CSO bereits in konkreten Verhandlungen

• SCHMID weiß nach eigener Aussage weitgehend, welche Anlagen in Deutschland und China gebaut werden sollen

• Die zuletzt eingegangenen und für die kommenden Monate erwarteten Aufträge werden überwiegend erst 2027 umsatzwirksam

Das ist für mich der wichtigste Punkt des Calls: Der Auftragsschub ist nicht nur ein kurzfristiger Q3-Effekt, sondern verbessert vor allem die Umsatzvisibilität für 2027.

🏭 FCBGA-Investitionszyklus verändert sich

↪️ SCHMID beobachtete bereits Ende 2025 eine Verknappung von IC-Substraten. Im ersten Quartal 2026 stoppten große Substrathersteller zunächst kleinere, inkrementelle Erweiterungen und planten stattdessen neue Fabriken beziehungsweise größere, stufenweise Investitionsprogramme.

Diese Projekte gingen im zweiten Quartal in die Umsetzung und befinden sich nun in der Equipmentvergabe. SCHMID sieht die Nachfrage durch FCBGA-Substrate und AI-Server-Boards über den Rest des Jahres 2026 sowie das gesamte Jahr 2027 hinweg anhalten.

Das spricht weniger für einen gewöhnlichen Ersatzinvestitionszyklus und stärker für einen strukturellen Ausbau neuer Produktionskapazitäten.

🇨🇳 China-Kapazität bereits weitgehend ausgelastet

Die beiden bestehenden chinesischen Werke ermöglichen laut SCHMID derzeit ungefähr 50 Mio. € Jahresumsatz. Die Produktion sei im zweiten Halbjahr 2026 und voraussichtlich auch im ersten Halbjahr 2027 weitgehend ausgebucht.

Der neue Campus in Zhongshan soll:

➡️ die beiden bisherigen Mietstandorte zusammenführen

➡️ ineffiziente Transporte zwischen den Standorten beseitigen

➡️ die effektive Umsatzkapazität auf rund 100 Mio. € verdoppeln

➡️ etwa 11 Mio. € kosten

➡️ ab Q4 2027 operativ sein

Bereits bei einer rund 20 % höheren Auslastung als heute sollen die Stückkosten im neuen Werk günstiger sein als an den bestehenden Standorten.

In Deutschland sind dagegen weder Gebäude noch Maschinen der Engpass. Die zentrale Herausforderung ist die Verfügbarkeit und Qualifizierung von Personal. Für 2027 erwägt SCHMID deshalb ergänzend den Einsatz von Leih- beziehungsweise Vertragsarbeitskräften.

🔬 PLP entwickelt sich vom Kosten- zum Performance-Thema

Eine besonders interessante Aussage betraf Panel Level Packaging. Während PLP zunächst vor allem zur Kostensenkung auf größeren Substraten eingesetzt wurde, sieht SCHMID inzwischen zunehmend Performance-Gründe als Treiber:

➡️ größere Packages

➡️ bessere elektrische Eigenschaften

➡️ Glass-Core-Substrate

➡️ 310 × 310 mm große Panels, die SCHMID aktuell in Taiwan beobachtet

➡️ noch größere Panel-Formate für AI- und HPC-Packages

Damit hängt die PLP-Chance nicht mehr nur davon ab, ob Panels günstiger als Wafer sind. Größere Chiplet- und HBM-Packages können Panelprozesse technologisch erforderlich machen.

🧊 Glass Core: TGV-Metallisierung bleibt der Engpass

SCHMID sieht die Metallisierung der Through-Glass Vias als größte technische Herausforderung bei Glass-Core-Substraten. Genau hierfür verfüge das Unternehmen nach eigener Aussage über eine starke Lösung.

Der zweite entscheidende Meilenstein ist die Qualifikation durch die Endkunden.

SCHMID erklärte zudem, mit den meisten großen Akteuren in den Lieferketten von Intel, NVIDIA und AMD zusammenzuarbeiten und diese mit Technologie und Equipment bei der Entwicklung von Glass-Core-Substraten zu unterstützen.

Das ist strategisch bedeutsam: Die Glass-Core-Aktivitäten scheinen breiter zu sein als ein einzelnes Entwicklungsprojekt. Offen bleibt allerdings, wie viele dieser Projekte bereits die Equipmentqualifikation erreicht haben und wann daraus relevante Produktionsaufträge entstehen.

💰 Neue Produkte und Semiconductor-Kunden sollen die Marge verbessern

Die Bruttomarge von 21,2 % lag im ersten Halbjahr unter den Erwartungen. Gründe waren:

➡️ das geringe Umsatzniveau

➡️ der hohe Anteil chinesischer Produktion mit niedrigeren Margen

➡️ Restrukturierungs- und Anlaufeffekte

➡️ Für H2 erwartet SCHMID einen höheren Anteil deutscher Produktion.

Noch wichtiger: Semiconductor-Kunden akzeptieren laut Management höhere Anlagenpreise und bezahlen für höhere Servicelevels. Zudem erzielen neuere Produkte höhere Deckungsbeiträge als Teile des traditionellen Portfolios.

Die Margenverbesserung soll daher aus zwei Quellen kommen:

1 ) Skaleneffekte durch den rekordhohen Auftragsbestand

2 ) Ein höherer Anteil neuer Advanced-Packaging- und Semiconductor-Produkte

✂️ Kostenprogramme

Sprint I wurde abgeschlossen:

➡️ mehr als 40 Stellen weniger in deutschen Overhead-Funktionen

➡️ jährliche Einsparungen von rund 4 Mio. €

➡️ die meisten Abgänge erfolgen im dritten Quartal

Sprint II konzentriert sich auf den Einkauf. Da Material mehr als die Hälfte der Gesamtkosten ausmacht, sollen mindestens 5 % der Einkaufskosten eingespart werden. Der Großteil soll bis Jahresende erreicht werden; zusätzliche Design-to-Cost-Maßnahmen wirken eher ab 2027.

💶 Working Capital bleibt der kritische Punkt

Der operative Cashflow von –29,3 Mio. € wurde fast vollständig durch einen Working-Capital-Aufbau von rund 26 Mio. € verursacht.

Das Working Capital lag Ende Juni bei rund 14 % des LTM-Umsatzes. Mittelfristig will SCHMID wieder auf 10 % oder weniger kommen und erwartet, dass der absolute Betrag bis Jahresende zumindest stabil bleibt oder sinkt.

Belastend wirken derzeit:

➡️ teilweise fehlende Kundenanzahlungen in Europa, weil SCHMID bestimmte Garantien noch nicht stellen kann

➡️ lange Zahlungsziele in China

➡️ zeitweise notwendige Vorauszahlungen an Lieferanten

Die zuletzt ungünstigen Lieferantenkonditionen hätten sich inzwischen größtenteils normalisiert.

Mein Fazit:

1 ) Der wichtigste positive Punkt ist die ungewöhnlich hohe Visibilität für 2027. Die aktuellen Bestellungen basieren nicht nur auf einzelnen Kapazitätserweiterungen, sondern zunehmend auf neuen FCBGA-Fabriken, AI-Server-Boards und ersten Advanced-Packaging-Projekten.

2 ) Zusätzliche Optionalität entsteht durch PLP und Glass Core. Besonders relevant sind die Aussagen zur TGV-Metallisierung, zur Zusammenarbeit mit großen Akteuren der Intel-, NVIDIA- und AMD-Lieferketten und zum Übergang von kostengetriebenem zu performancegetriebenem PLP.

3 ) Die entscheidenden Risiken bleiben die operative Umsetzung des schnellen Wachstums, das Working Capital und der Nachweis, dass sich der deutlich höhere Auftragseingang tatsächlich in bessere Bruttomargen und positiven Cashflow übersetzen lässt.

•••

*Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

**Die Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

----------

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München