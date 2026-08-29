Die Verbindung zum Datacenter-Boom

🔎 Nynomic: ein bislang kaum beachteter Datacenter-Hebel über die Überwachung von Leistungstransformatoren

Auf der beigefügten Folie aus der aktuellen Nynomic-Präsentation wird der stark steigende Energiebedarf durch KI- und Non-KI-Anwendungen ausdrücklich als Wachstumstreiber für die Gasmesstechnik hervorgehoben.

Besonders interessant: Auf dem dargestellten Gerät ist der Schriftzug HYDROCAL 1008 zu erkennen. Das System stammt von der Schweizer MTE Meter Test Equipment AG – und dürfte damit den bislang anonymisierten Kunden der Nynomic-Tochter m-u-t sichtbar machen.

m-u-t erklärt öffentlich, exklusiv Multi-Gas-Sensoren für einen führenden globalen Hersteller von Online-DGA-Systemen entwickelt zu haben:

▪️ Messung von bis zu zehn Gasen

▪️ Bis zu neun optische NDIR-Messkanäle

▪️ Zusätzliche Erfassung von Temperatur, Feuchtigkeit und Druck

▪️ Kundenspezifische Entwicklung und Serienfertigung

Die Systeme überwachen kontinuierlich die im Öl von Leistungstransformatoren gelösten Gase. Dadurch lassen sich Überhitzung, Teilentladungen, Lichtbögen und Schäden an der Isolation frühzeitig erkennen.

Der Datacenter-Zusammenhang:

Mehr KI-Rechenzentren

➡️ stark steigender Strombedarf

➡️ neue Umspannwerke und Leistungstransformatoren

➡️ höhere Auslastung bestehender Netzinfrastruktur

➡️ steigender Bedarf an permanenter Zustandsüberwachung

➡️ zusätzliche HYDROCAL-Systeme

➡️ mehr Sensoren von m-u-t/Nynomic

Die IEA erwartet, dass der globale Stromverbrauch von Rechenzentren von rund 415 TWh im Jahr 2024 auf etwa 945 TWh im Jahr 2030 steigt. Gleichzeitig sind Transformatoren knapp und teilweise erst nach mehreren Jahren lieferbar. Präventive Überwachung gewinnt deshalb zusätzlich an Wert: Ein ungeplanter Ausfall kann bei einem Rechenzentrum enorme wirtschaftliche Schäden verursachen.

MTE hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 14.000 Online-DGA-Systeme weltweit ausgeliefert und verfügt über ein globales Vertriebsnetz. Das ist somit kein Pilotprojekt, sondern eine etablierte Serienanwendung.

Wichtig: Nicht jeder Datacenter-Transformator ist adressierbar. Die Nynomic-Technik betrifft vor allem große öl- beziehungsweise flüssigkeitsisolierte Transformatoren im Netzanschluss und in den zugehörigen Umspannwerken. Zudem sind weder die jährlichen HYDROCAL-Stückzahlen noch der Nynomic-Umsatz je System öffentlich bekannt.

Trotzdem zeigt die Folie einen weiteren spannenden Nynomic-Zugang zur KI-Infrastruktur – zusätzlich zu LayTec und der Halbleiter-Prozessmesstechnik.

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