Die AI-Nachfrage wächst weiter schneller als das Angebot

NVIDIA hat im Q2 FY2027 die Erwartungen erneut deutlich übertroffen. Die wichtigste Aussage kam aber im Conference Call: Selbst unter bestehenden Lieferengpässen erwartet das Unternehmen für FY2028 ein Umsatzwachstum von rund 70 %.

🔹 𝗗𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻

• Umsatz: 96,2 Mrd. USD (+18 % QoQ / +106 % YoY)

• Konsens: ca. 92,3 Mrd. USD

• Data Center: 89,0 Mrd. USD (+18 % / +117 %)

• Non-GAAP EPS: 2,22 USD (+120 % YoY)

• Non-GAAP operatives Ergebnis: 64,0 Mrd. USD (+124 %)

• Bruttomarge: 75,0 %

• Free Cashflow: 21,3 Mrd. USD

Data Center steht mittlerweile für rund 92 % des Konzernumsatzes.

Innerhalb des Segments erzielte NVIDIA:

• Hyperscaler: 48,7 Mrd. USD (+13 % QoQ / +102 % YoY)

• AI Clouds, Industrial & Enterprise: 40,3 Mrd. USD (+25 % / +138 %)

Damit verbreitert sich die Nachfrage deutlich. Neben den großen Hyperscalern treiben inzwischen AI-Natives, Neoclouds, Unternehmen und staatliche AI-Infrastrukturprojekte das Wachstum.

🔹 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸

Für Q3 erwartet NVIDIA:

• Umsatz von 108 Mrd. USD ±2 %

• rund +12 % QoQ und +89 % YoY

• Konsens zuvor: ca. 104–105 Mrd. USD

• Bruttomarge von 74,0 %

• weiterhin keinerlei Data-Center-Compute-Umsatz aus China

Für FY2028 stellte NVIDIA rund 70 % Umsatzwachstum in Aussicht – deutlich oberhalb der bisherigen Markterwartung von etwa 45 %.

Und selbst diese Prognose ist laut Management durch das verfügbare Angebot begrenzt. Ohne Lieferengpässe könnte das Wachstum eher erneut in Richtung einer Verdopplung gehen.

🔹 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗲𝗶𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻

Rubin-Systeme laufen bereits bei CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle und Nebius. Im laufenden Quartal soll Rubin bereits rund 20 % des Data-Center-Umsatzes ausmachen.

Gleichzeitig bleibt Blackwell Ultra der wichtigste Umsatzträger. Ein ausgeprägtes Übergangsloch zwischen Blackwell und Rubin ist bislang nicht erkennbar.

AWS wird zudem 2027 und 2028 zwei Millionen zusätzliche NVIDIA-GPUs ausrollen. Trotz eigener Trainium- und Inferentia-Chips baut Amazon seine NVIDIA-Infrastruktur damit massiv aus.

🔹 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝘇𝘂𝗺 𝗘𝗻𝗴𝗽𝗮𝘀𝘀

NVIDIA hat seine Liefer- und Kapazitätszusagen innerhalb eines Quartals von 119 auf 279 Mrd. USD erhöht – überwiegend für Memory.

Die steigenden Speicherpreise belasten allerdings die Marge:

• Q2: 75,0 %

• Q3: ca. 74,0 %

• Q4: erwarteter Tiefpunkt bei 71–72 %

• FY2028: Stabilisierung bei 72–73 %

NVIDIA plant deshalb Preiserhöhungen zu Beginn von FY2028.

Für SK hynix, Micron, Samsung sowie die gesamte HBM-, Packaging- und Equipment-Lieferkette ist das ein ausgesprochen positives Nachfragesignal.

🔹 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝘇𝘂 𝗨𝗺𝘀𝗮𝘁𝘇

Jensen Huangs zentrale Botschaft: AI erreicht einen wirtschaftlichen Wendepunkt. Tokens verrichten zunehmend produktive und profitable Arbeit – damit wird Compute für die Kunden unmittelbar umsatzgenerierend.

Gleichzeitig skalieren heute mehrere Frontier Labs parallel. Hinzu kommen Open-Source-Modelle, Agentic AI, Sovereign AI und Physical AI.

Auch die Vera-CPU entwickelt sich zu einem eigenständigen Wachstumstreiber. NVIDIA erwartet hier für FY2028 mehr als eine Verdopplung des Umsatzes und greift damit zunehmend auch den klassischen Server-CPU-Markt an.

🔹 𝗗𝗲𝗿 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁

NVIDIA wird zunehmend nicht nur zum Technologieanbieter, sondern auch zum Finanzierer und Organisator der AI-Infrastruktur.

Zum Quartalsende bestanden unter anderem:

• 279 Mrd. USD Liefer- und Kapazitätszusagen

• 29 Mrd. USD Cloud-Verpflichtungen

• 25 Mrd. USD geplante Beteiligungen

• bis zu 108,5 Mrd. USD maximale Garantien

Allein für den geplanten OpenAI-Campus in Ohio kann NVIDIA Garantien von bis zu 105 Mrd. USD übernehmen. Jede dort installierte Infrastruktur-Generation könnte rund 1,5 Mio. GPUs und 150–200 Mrd. USD NVIDIA-Umsatz umfassen.

Gleichzeitig stiegen die Forderungslaufzeiten von 45 auf 60 Tage und der Free Cashflow fiel sequenziell deutlich. Noch kein akutes Problem – aber ein wichtiger Punkt für die Qualität und Finanzierung des künftigen Wachstums.

𝗙𝗮𝘇𝗶𝘁:

Operativ war das erneut ein außergewöhnlich starkes Quartal. Noch wichtiger ist, dass NVIDIA auch für FY2028 kaum eine Abschwächung der realen Nachfrage sieht.

Der limitierende Faktor ist nicht der Bedarf an AI-Compute, sondern die Verfügbarkeit von HBM, Advanced Packaging, Networking, Optik, Strom, Kühlung und Rechenzentrumskapazität.

Das strukturelle Signal für die gesamte AI-Infrastruktur-Lieferkette bleibt damit klar positiv. Gleichzeitig werden die sinkenden Margen und NVIDIAs wachsende Finanzierungsrolle zu den wichtigsten Punkten, die Investoren künftig beobachten müssen.

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