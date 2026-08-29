Starker Auftragseingang – aber Abstriche bei der Profitabilität

Die H1-Zahlen von SCHMID zeigen zwei unterschiedliche Entwicklungen: Die Nachfrage nach Equipment für AI-Server, HDI und mSAP zieht kräftig an. Gleichzeitig bleibt die operative Ergebnisentwicklung hinter den bisherigen Erwartungen zurück.

📊 H1 2026:

• Umsatz: 46,0 Mio. € nach 16,9 Mio. € im Vorjahr (+172 %)

• Q1: 18,2 Mio. €

• Q2: 27,7 Mio. €

• Bruttomarge: 21,2 %

• Adjusted EBITDA: –0,6 Mio. € nach –11,6 Mio. €

Mehr als die Hälfte des H1-Umsatzes wurde in China erzielt, wo SCHMID mit einem niedrigeren Margenniveau arbeitet. Die Nachfrage nach den margenstärkeren, in Deutschland produzierten Anlagen zog erst zuletzt an.

🚀 Auftragseingang beschleunigt sich deutlich:

• Q1: 13,6 Mio. €

• Q2: 30,7 Mio. €

• Q3 bis 21. August: 52,3 Mio. €

• 2026 bis 21. August: 96,6 Mio. €

• Auftragsbestand bis 21. August: 95,0 Mio. €

SCHMID bestätigt die Auftragseingangsprognose von 125–150 Mio. € und erwartet nun das obere Ende beziehungsweise die obere Hälfte der Spanne.

Das ist aus meiner Sicht der stärkste Punkt der Meldung: Die Nachfrage hat sich nicht nur durch den chinesischen Folgeauftrag von mehr als 37 Mio. € verbessert. Auch danach setzte sich der Auftragseingang fort. Damit steigt die operative Sichtbarkeit für 2027 erheblich.

⚠️ Allerdings wird die Margenprognose gesenkt:

• Umsatz 2026: weiterhin mehr als 100 Mio. €

• Adjusted-EBITDA-Marge: neu 6–9 %

• Bisher: mehr als 12 %

SCHMID begründet die Anpassung vor allem mit dem ungünstigeren Produktmix, dem hohen China-Anteil und der verzögerten Belebung des deutschen Werks.

Für H2 wird eine ungefähr gleichmäßige Umsatzverteilung zwischen Deutschland und China erwartet. Dadurch soll der Anteil margenstärkerer Produkte steigen. Um die neue Jahresprognose zu erreichen, ist dennoch ein deutlicher Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr erforderlich.

✂️ Weitere operative Maßnahmen:

• Mehr als 40 Stellen in deutschen Overhead-Funktionen werden reduziert

• Das „Sprint“-Programm soll jährlich rund 4 Mio. € einsparen

• Die volle Wirkung wird ab H2 erwartet

• „Sprint II“ soll zusätzlich rund 5 % der Materialkosten einsparen

• Weitere Verbesserungen sollen durch „Design to Cost“ entstehen

💶 Der operative Cashflow lag bei –29,3 Mio. €, davon entfielen 26,1 Mio. € auf den Aufbau des Working Capitals für die gestiegene Geschäftstätigkeit.

Die liquiden Mittel lagen Ende Juli nach der neuen Wandelanleihe bei 14,3 Mio. €. SCHMID erwartet derzeit keine wesentlichen weiteren Abrufe der Yorkville-Fazilität im Jahr 2026.

Die potenzielle Verwässerung aus Wandelanleihen, Optionen und Warrants wird nun transparenter dargestellt. Je nach angenommenem Aktienkurs nennt SCHMID eine illustrative Verwässerung von rund 11–20 %, wobei mögliche weitere SEPA-Aktien und Incentiveprogramme noch nicht enthalten sind.

🏭 Der neue chinesische Produktionscampus soll die dortige effektive Kapazität nahezu verdoppeln. Der operative Start wird nun ungefähr für Q4 2027 erwartet – später als die zuvor genannte Zielsetzung von Mitte 2027.

Mein Fazit:

↪️ Der Auftragseingang und der Auftragsbestand entwickeln sich sehr stark und bestätigen den strukturellen Investitionszyklus bei AI-Server-Boards, HDI und mSAP. Die Ausgangslage für 2027 hat sich dadurch deutlich verbessert.

↪️ Der Schwachpunkt bleibt die Umsetzung in Profitabilität und Cashflow. Trotz des starken Umsatzwachstums blieb das EBITDA leicht negativ und die EBITDA-Prognose wurde reduziert.

↪️ Die entscheidende Frage für H2 lautet daher: Kann SCHMID den Rekordauftragsbestand mit einem besseren Produktmix in profitables Wachstum überführen?

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