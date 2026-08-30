Anlagen für die AMD & Broadcom Lieferkette?

Der Ausbau von Powertechs 510 × 510-mm-FOPLP-Kapazitäten könnte zu einem wichtigen Testfall für Panel Level Packaging werden – und potenziell auch für die SCHMID Group relevant sein.

Powertech Technology, auch als PTI bekannt, bereitet den Übergang seiner Fan-out-Panel-Level-Packaging-Plattform von der Qualifikation in die Serienproduktion großer AI- und HPC-Packages vor.

Der zuletzt öffentlich kommunizierte Kapazitätsfahrplan sieht folgendermaßen aus:

➡️ Rund 1.000 Panels pro Monat im Jahr 2026

➡️ Rund 2.000 Panels pro Monat bis Mitte 2027

➡️ Rund 5.000 Panels pro Monat im Jahr 2028

➡️ Serienproduktion der ersten großen AI-Produkte ab Mitte 2027 geplant

PTI hatte ursprünglich einen schnelleren Ausbau vorgesehen. Längere Lieferzeiten für Advanced-Packaging-Equipment und der hohe Grad an kundenspezifischen Anlagen haben den Hochlauf jedoch verzögert.

💰 Erheblicher Kapitaleinsatz

PTI plant Berichten zufolge, bis zu 70 Mrd. NT$ – rund 2,2 Mrd. US$ – in Gebäude, Engineering und Equipment zu investieren, um die angestrebte FOPLP-Kapazität zu erreichen.

Diese Zahl darf nicht mit PTIs gesamten Investitionsausgaben für 2026 von 50 Mrd. NT$ verwechselt werden. Darin sind auch andere Advanced-Packaging- und Testinvestitionen enthalten.

Ein zusätzlicher Ausbau entsteht in Singapur über XCIP Technologies, ein Joint Venture von PTI und Broadcom. Laut der offiziellen Meldung:

➡️ will PTI 400 Mio. US$ einbringen

➡️ wird PTI einen Anteil von 30 % halten

➡️ beträgt der ausgewiesene Gesamtinvestitionsbetrag des Joint Ventures 5,66 Mrd. US$

➡️ soll die Finanzierung schrittweise erfolgen

Die Plattform in Singapur soll sich auf additive Redistribution-Layer-Technologie mit besonders feinen Strukturen für Advanced-Packaging-Substrate konzentrieren.

📦 Warum 510 × 510-mm-Panels relevant sind

PTIs Plattform verwendet quadratische Panels anstelle konventioneller runder 300-mm-Wafer. Bei sehr großen AI-Packages kann dies die Flächenausnutzung verbessern und die Anzahl der in einem Produktionszyklus bearbeiteten Packages erhöhen.

Nach Angaben von PTI können auf einem Panel rund 45 große AI-Packages gefertigt werden. Auf einem 300-mm-Wafer seien es dagegen ungefähr acht bis neun Packages. Daraus ergibt sich ein mehr als viermal so hoher theoretischer Output je Substrat.

Der wirtschaftliche Vorteil hängt letztlich allerdings von mehreren Faktoren ab:

➡️ RDL-Uniformität über das gesamte Panel

➡️ Overlay-Genauigkeit

➡️ Kontrolle der Panelverformung

➡️ Defektdichte

➡️ Package-Level-Yield

➡️ Anlagenverfügbarkeit und Durchsatz

Aktuellen öffentlichen Berichten zufolge hat PTI bei Panel Level Packaging bereits einen Yield von mehr als 90 % erreicht. Vor dem Übergang in die Großserie sind jedoch weitere Qualifikationsschritte erforderlich.

🔬 Mehr als konventionelles Fan-out Packaging

PTIs Ansatz wird teilweise als PiFO bezeichnet und scheint als panelbasierte Interposer-Architektur zu funktionieren.

Der Prozess verwendet Redistribution Layers und lokale Silicon Bridge Dies, um ASICs, CPUs, HBM und weitere Chiplets miteinander zu verbinden. Die Bridge Dies werden nur dort eingesetzt, wo besonders hochdichte Verbindungen erforderlich sind. Dadurch könnte auf einen großflächigen Silicon Interposer verzichtet werden, der das gesamte Package abdeckt.

PTI hat RDL-Strukturen im Bereich von ungefähr 2–5 µm genannt. Das Unternehmen bereitet Equipment für Packages mit mehr als fünf Reticle-Größen vor. Die Roadmap führt anschließend zu neun, 14 und langfristig mehr als 20 Reticle-Größen.

Damit könnte sich die Plattform als Alternative oder Ergänzung zu Technologien wie CoWoS-L und EMIB positionieren – insbesondere wenn AI-Packages für konventionelle waferbasierte Prozesse zu groß und zu teuer werden.

👥 AMD und Broadcom

AMD ist die am eindeutigsten bestätigte Kundenbeziehung.

Der PTI-Chairman erklärte öffentlich, dass das Unternehmen AMD mit FOPLP-Technologie beliefert und das Projekt voraussichtlich Mitte 2027 in die Serienproduktion übergehen soll.

Auch die Beteiligung von Broadcom ist durch das Joint Venture in Singapur sowie die gemeinsame Entwicklung von Advanced-Substrate- und Optical-Packaging-Technologien bestätigt.

PTIs Roadmap für die mit Broadcom verbundenen Technologien umfasst Berichten zufolge:

➡️ erste Produktion von Optical Engines bis Ende 2026

➡️ CPO-Switches im zweiten Halbjahr 2027

➡️ AI-Chips mit integrierter Silicon Photonics ab 2028

Mehrere taiwanische Medienberichte nennen AMD und Broadcom als die beiden Kunden, die den größten Teil beziehungsweise die gesamte geplante FOPLP-Kapazität von PTI reserviert haben.

📅 Ist die Kapazität tatsächlich bis 2030 oder 2031 ausgebucht?

Der PTI-Chairman wurde direkt mit der Aussage zitiert, dass die Kapazität des Unternehmens von zwei Großkunden vollständig gebucht worden sei und die Kundennachfrage bis 2030 kein Problem darstelle.

Einige taiwanische Medienberichte erweitern diese Visibilität bis 2031 und identifizieren AMD und Broadcom als die Kunden hinter den Kapazitätsreservierungen.

Eine wichtige Unterscheidung: Zu Vertragswerten, Mindestabnahmemengen, Anzahlungen, Take-or-pay-Vereinbarungen oder Kündigungsrechten wurden keine Angaben veröffentlicht.

„Vollständig gebucht“ sollte daher eher als langfristige Kapazitätsallokation auf Basis der Kunden-Roadmaps verstanden werden – nicht zwingend als unkündbarer finanzieller Auftragsbestand bis 2030 oder 2031.

⚙️ Was könnte dies für die SCHMID Group bedeuten?

SCHMIDs Advanced-Packaging-Portfolio passt technologisch zu den von PTI genannten Panelgrößen und Prozessanforderungen:

➡️ InfinityLine C+: Nassprozessierung von Panels bis 610 × 610 mm und Strukturen bis 2 µm

➡️ InfinityLine P+: Kupfer-Plating für Panels bis 623 × 623 mm

➡️ InfinityLine L+: Planarisierung von Panels mit ungefähr 622 × 622 mm

➡️ InfinityLine H+ und PlasmaLine: Reinigung, Oberflächenbehandlung und ergänzende Prozessschritte

Das 510-mm-Format liegt damit innerhalb der unterstützten Abmessungen mehrerer SCHMID-Plattformen. Auch die von PTI angestrebten RDL-Strukturen von 2–5 µm entsprechen grundsätzlich dem Auflösungsbereich der InfinityLine C+.

Daraus ergibt sich ein plausibler technologischer Fit – die Verbindung sollte jedoch nicht überinterpretiert werden.

Derzeit gibt es keine öffentliche Bestätigung, dass SCHMID einen Auftrag von PTI erhalten, Equipment für das Projekt geliefert oder ein Anlagenqualifikationsprogramm begonnen hat.

Zudem wird das Equipment für die erste AMD-Produktionsphase bereits installiert und qualifiziert. Ein wesentlicher Teil der ersten Equipmentwelle dürfte daher bereits vergeben worden sein.

Eine potenzielle Chance für SCHMID würde davon abhängen, ob sich das Unternehmen an folgenden Ausbauschritten beteiligen kann:

➡️ PTIs Kapazitätsausbau von 1.000 auf 2.000 Panels pro Monat

➡️ der anschließende Hochlauf auf 5.000 Panels pro Monat

➡️ zusätzliche Prozesscluster am zugekauften Produktionsstandort von PTI

➡️ das gemeinsame Projekt von Broadcom und PTI in Singapur

➡️ die spätere Replikation bereits qualifizierter Prozessanlagen

Insgesamt liefert PTI eines der bislang deutlichsten Signale dafür, dass großformatiges FOPLP von der Technologieentwicklung in die industrielle Umsetzung für AI-Prozessoren, HBM-Integration und Co-Packaged Optics übergeht.

Für SCHMID ist das Projekt technologisch relevant und könnte den adressierbaren Markt für das Advanced-Packaging-Equipment des Unternehmens vergrößern. Ob daraus tatsächlich Umsatz entsteht, hängt von der Lieferantenauswahl, der Anlagenqualifikation und SCHMIDs Anteil an den einzelnen Prozessschritten ab.

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