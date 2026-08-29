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    Die Bullen drehen auf

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    30,8 Prozent Plus: Darum kennt die Netlist-Aktie gerade kein Halten

    Die Netlist-Aktie gewann in dieser Woche 30,8 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Die Bullen drehen auf - 30,8 Prozent Plus: Darum kennt die Netlist-Aktie gerade kein Halten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie des US-Speicherchip-Spezialisten Netlist hat in der zurückliegenden Woche mit einem Kursplus von 30,8 Prozent und einer Handelsspanne zwischen 4,52 und 6,44 US-Dollar für Aufsehen gesorgt. Das relative Handelsvolumen lag an den letzten Handelstagen mehr als doppelt so hoch wie im Wochenschnitt. Entsprechend lebhaft fiel die Diskussion im Forum aus. Im Mittelpunkt stand weniger die operative Lage des defizitären Unternehmens – das Vorjahres-KGV liegt bei -11,11 – als vielmehr die Frage, welche Folgen ein mögliches Nasdaq-Relisting für Kurs, Handelbarkeit und die strategische Positionierung von Netlist haben könnte.

    Nasdaq-Relisting als Zündfunke oder Stresstest?

    Der zentrale Streitpunkt der Community dreht sich um Zeitpunkt und Wirkung eines möglichen Relistings an der Nasdaq. Ein Teil der Diskutierenden erwartet, dass Netlist erst dann an die große Technologiebörse zurückkehrt, wenn laufende Verhandlungen mit wichtigen Branchenakteuren abgeschlossen sind. Genannt werden in den Beiträgen insbesondere Micron, SK Hynix und Google. Diese Namen werden als potenzielle Verhandlungspartner oder Vergleichsgegner gesehen, was jedoch klar als Einschätzung der Community zu werten ist und nicht als bestätigte Tatsache.

    Einige Anleger gehen davon aus, dass das Management ein Listing an der Nasdaq als strategischen Hebel nutzen könnte, um das Unternehmen stärker ins Rampenlicht zu rücken und den Zugang zu institutionellen Investoren zu erleichtern. Andere Stimmen halten dagegen, dass es „immer“ laufende Verhandlungen geben werde und ein Warten auf einen vermeintlich perfekten Zeitpunkt das Relisting unnötig verzögern könnte. Einigkeit besteht weitgehend darin, dass die Kosten eines Listings im Verhältnis zur erhofften Signalwirkung und Liquiditätserhöhung als nachrangig eingeschätzt werden.

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    Positive Erwartungen: Mehr Liquidität, mehr Sichtbarkeit, mehr Investoren

    Auf der positiven Seite dominiert die Hoffnung, dass ein Nasdaq-Relisting die Aktie aus der engen OTC-Nische herausführt. Mehrere Beiträge betonen, dass die aktuelle Notierung im OTC-Segment mit intransparenten Spreads und eingeschränkter Handelbarkeit verbunden sei. Die Community erwartet, dass ein Wechsel an die Nasdaq die Preisbildung effizienter macht, die Spreads verengt und den Einstieg für Fonds und andere institutionelle Investoren überhaupt erst ermöglicht. Das Relisting wird als möglicher Katalysator gesehen, der Netlist „ins Rampenlicht“ rückt und die Marktkapitalisierung von derzeit gut 217 Millionen US-Dollar perspektivisch anheben könnte.

    Ein weiterer, häufig genannter Aspekt ist die psychologische Komponente: Einige Anleger sehen in der eingeschränkten Handelbarkeit über deutsche Broker rückblickend einen unbeabsichtigten „Verkaufsschutz“, der sie während der starken Kursanstiege im Wert gelassen habe. Mit einem liquideren Handel an der Nasdaq verbinden sie nun die Chance, künftig flexibler Teilverkäufe zu realisieren, ohne den langfristigen Investmentcase aufgeben zu müssen. In der Community kursieren zudem Szenarien, wonach bei positiven Nachrichten – etwa Vergleichen oder Gerichtserfolgen, die von den Diskutierenden erwartet, aber nicht bestätigt sind – zweistellige Kurse und sogar kurzfristige Squeeze-Bewegungen möglich wären. Diese Kursziele sind klar als Spekulationen der Anleger zu werten.

    Kritische Punkte: OTC-Frust, Broker-Probleme und Timing-Risiken

    Auf der Risikoseite steht die aktuelle Handelssituation im Vordergrund. Mehrere Beiträge schildern praktische Probleme beim Handel über deutsche Broker und deren Partner, insbesondere über außerbörsliche Plattformen. Genannt werden zeitliche Einschränkungen im Direkthandel, teils deutliche Spreads und verzögerte Kursaktualisierungen in den Depots. Die Community befürchtet, dass Anleger im Fall plötzlicher Kursbewegungen – etwa bei einem Short Squeeze, den einige für möglich halten – nicht rechtzeitig reagieren könnten. Diese strukturellen Handelsrisiken werden als unmittelbarer Nachteil der OTC-Notierung empfunden.

    Gleichzeitig wird das Timing eines möglichen Relistings als Unsicherheitsfaktor gesehen. Ein Teil der Diskutierenden rechnet damit, dass zunächst größere Rechts- oder Vergleichsfragen geklärt werden müssen, bevor ein Nasdaq-Comeback realistisch wird. Andere warnen, dass ein zu spätes Relisting dazu führen könnte, dass Anleger die aktuelle Dynamik verpassen. Kurzfristig wird zudem ein Szenario diskutiert, in dem ein Nasdaq-Start zunächst zu Abgabedruck führen könnte, weil bislang handlungsunfähige Aktionäre dann erstmals verkaufen können. Dem steht die Erwartung gegenüber, dass eine breitere Käuferbasis diesen Effekt mittelfristig überkompensiert. Beide Sichtweisen bleiben Spekulationen über Marktverhalten.

    Fundamental bleibt Netlist ein verlustschreibendes Unternehmen, was sich im negativen KGV widerspiegelt. Die im Forum vielfach unterstellten hohen Vergleichssummen und lukrativen Deals mit Großkonzernen sind bislang nicht bestätigt und stellen Erwartungen der Community dar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie hängt damit stark von rechtlichen und strategischen Entwicklungen ab, deren Ausgang offen ist.

    Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken und die weitere Kursreaktion in den Fokus. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 6,44 US-Dollar als erster Widerstand, während das Wochentief bei 4,52 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung gesehen wird. Die Community wird genau beobachten, ob sich das erhöhte Handelsvolumen fortsetzt und ob die Aktie sich oberhalb der jüngsten Handelsspanne etablieren kann. Konkrete Unternehmens- oder Gerichtstermine wurden in den Beiträgen nicht benannt, sodass kurzfristige Impulse vor allem aus der Markttechnik und möglichen neuen Spekulationen rund um ein Nasdaq-Relisting zu erwarten sind.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +30,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,44$ / 4,52$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 217,03 Mio.USD

    Stand: 29.08.2026, 19:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,44$ und das Wochentief bei 4,52$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    +9,05 %
    +30,77 %
    +172,84 %
    +127,44 %
    +653,41 %
    +194,67 %
    +6,94 %
    +292,31 %
    +653,41 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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