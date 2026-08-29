Die Rheinmetall-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Zwischen Korrekturphase und neuem Aufwärtsschub in den Fokus

Mehrere Beiträge sehen die Aktie nach der deutlichen Korrektur vom Allzeithoch über 2.000 Euro in einer Phase der Bodenbildung. Aus charttechnischer Sicht wird der Bereich um das aktuelle Kursniveau von gut 1.150 Euro als Konsolidierungszone interpretiert. Als kurzfristig relevante Marken gelten in der Community das Wochenhoch bei 1.185,60 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 1.105,40 Euro als Unterstützung. Darüber hinaus wird eine breitere Unterstützungszone im Bereich um 940 bis 970 Euro als entscheidend für das langfristige Bullen-Szenario genannt – diese Einschätzung ist allerdings eine Marktsicht der Foristen und kein gesicherter Fakt.

Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche erneut im Fokus der Börsencommunity. Trotz einer moderaten Wochenperformance von plus 2,2 Prozent und einer Spanne zwischen 1.105,40 und 1.185,60 Euro wurde intensiv darüber diskutiert, ob der jüngste Rebound nur eine Verschnaufpause in einer größeren Korrektur ist oder bereits den Start in eine neue Aufwärtsbewegung markiert. Zentraler Streitpunkt: Reicht die Kombination aus vollen Auftragsbüchern und geopolitischem Rückenwind aus, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen – oder droht nach der Rallye der vergangenen Jahre eine längere Phase der Ernüchterung?

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Ein wiederkehrendes Argument der optimistischen Stimmen: Die aktuelle Seitwärts- bis Abwärtsphase sei vor allem eine technische Konsolidierung nach einer außergewöhnlichen Rallye. Gewinnmitnahmen, Sektorrotation und eine sehr hohe Erwartungshaltung an das Unternehmen würden den Kurs temporär bremsen. In dieser Lesart spiegelt der Kursverlauf weniger eine Verschlechterung der operativen Perspektiven wider, sondern eher das Verdauen der vorangegangenen Kursgewinne.

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Kritischere Stimmen verweisen dagegen auf das hohe Bewertungsniveau. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 104,62 sei ein großer Teil der erwarteten Wachstumsstory bereits eingepreist. In den Diskussionen wird die Sorge geäußert, dass selbst starke Auftragseingänge und solide Quartalszahlen den Kurs kaum noch antreiben, weil der Markt bereits sehr viel Positives vorweggenommen habe. Einige Nutzer sprechen in diesem Zusammenhang von einem abgeklungenen Hype und erwarten eher „Normalkost“ beim Wachstum.

Auftragsflut, NATO-Aufrüstung und neue Geschäftsfelder

Auf der positiven Seite dominieren Beiträge, die Rheinmetall als strukturellen Profiteur einer globalen Aufrüstungswelle sehen. Die in dieser Woche diskutierten Meldungen über milliardenschwere NATO-Investitionen in Drohnenabwehr und kritische Rohstoffe werden in der Community als langfristiger Nachfrageanker interpretiert. Rheinmetall wird dabei als etablierter Systemanbieter positioniert, der zunehmend international agiert und Aufträge weit über den Heimatmarkt hinaus akquiriert.

Besonders häufig aufgegriffen wurde der neue Auftrag für ein modulares Bundeswehr-Camp in Litauen. Nach Angaben aus der Community umfasst der erste Abruf ein Volumen von 250 Millionen Euro für Aufbauleistungen, ergänzt um jährlich rund 40 Millionen Euro für den Betrieb, inklusive Facility Management, Verpflegung und Wäscherei. Diese Angaben stammen aus externen Quellen und werden im Forum als Fakten referenziert, sind hier jedoch als von der Community wiedergegebene Informationen zu werten. In den Diskussionen wird dieser Auftrag als Beispiel dafür gesehen, wie Rheinmetall sein Profil vom klassischen Rüstungslieferanten hin zu einem umfassenden Dienstleister und Generalunternehmer ausbaut – mit potenziell stabileren, wiederkehrenden Erlösen.

Langfristig orientierte Anleger im Forum argumentieren, dass die sicherheitspolitische Lage Staaten weltweit zu höheren Verteidigungsausgaben zwinge – unabhängig vom weiteren Verlauf einzelner Konflikte. Rheinmetall werde als „internationaler Player“ wahrgenommen, der zu Land, zu Wasser, in der Luft und perspektivisch auch im Weltraum zunehmend präsent sei. Daraus leiten sie die Erwartung ab, dass die vollen Auftragsbücher über Jahre hinweg in steigende Umsätze und Gewinne übersetzt werden könnten. Mehrfach wird betont, dass kurzfristige Kursschwankungen für diesen Anlegertyp zweitrangig seien.

Geduld, Korrekturrisiken und der Blick auf die nächste Woche

Auf der Risikoseite wird neben der Bewertung vor allem die Möglichkeit einer weiteren technischen Korrektur hervorgehoben. Einige Foristen verweisen auf ein Muster tieferer Hochs und Tiefs im Tageschart und sehen die Aktie in einem noch nicht abgeschlossenen Abwärts- beziehungsweise Seitwärtstrend. Aus dieser Perspektive wäre ein Rückfall in tiefere Kursregionen, insbesondere bei Bruch wichtiger Unterstützungen, nicht ausgeschlossen. Solche Szenarien bleiben Spekulationen der Community, zeigen aber die Sensibilität gegenüber charttechnischen Signalen.

Ein weiterer diskutierter Unsicherheitsfaktor ist die politische Dimension: In mehreren Beiträgen wird darauf hingewiesen, dass ein unerwartet schneller Friedensschluss in der Ukraine oder ein politischer Kurswechsel in Europa die Dynamik der Rüstungsbudgets dämpfen könnte. Diese Überlegungen sind ausdrücklich Einschätzungen der Nutzer und keine Prognosen des Unternehmens. Sie unterstreichen jedoch, dass ein Teil der aktuellen Bewertung auf der Annahme dauerhaft hoher Verteidigungsausgaben beruht.

Für die kommende Woche rückt aus Sicht der Community vor allem die technische Lage in den Vordergrund. Kurzfristig gelten das Wochenhoch bei 1.185,60 Euro als nächster Widerstand und das Wochentief bei 1.105,40 Euro als unmittelbare Unterstützung. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte nach Meinung einiger Marktteilnehmer frisches Momentum freisetzen, während ein Bruch der Unterstützung die Diskussion über eine tiefere Korrektur neu beleben würde. Fundamental steht mit dem Berenberg Stockholm Seminar am 1. September 2026 ein Termin im Kalender, der zusätzliche Einblicke in die strategische Ausrichtung liefern könnte. Ob daraus neue Impulse für die Aktie entstehen, wird in der Community aufmerksam beobachtet werden.

Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,2 % Wochenhoch / Wochentief 1.185,60€ / 1.105,40€ KGV (Vorjahr) 104,62 Marktkapitalisierung 52,79 Mrd.EUR

Stand: 29.08.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

01.09.2026: Berenberg Stockholm Seminar

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.185,60€ und das Wochentief bei 1.105,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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