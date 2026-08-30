Vom zyklischen Motorenbauer zur Defense- und Energy-Story

Am Montag stimmten die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Kapitalerhöhung für die Übernahme der FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) zu. Ein guter Anlass, um auf eine der spannendsten Transformationsgeschichten am deutschen Kapitalmarkt zu schauen.

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DEUTZ war lange ein klassischer Zykliker: hohe Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor, stark exponiert gegenüber Bau- und Agrarsektor. Diese Konjunkturabhängigkeit prägte auch das erste Halbjahr 2026 im Segment Engines – trotz schwachen Marktumfelds lag die EBIT-Marge im zweiten Quartal bei 3,8%, nach 0,7% im Vorjahresquartal. Kosteneinsparungen aus dem Future-Fit-Programm, die Verlagerung von Köln-Kalk nach Spanien und ein Freiwilligenprogramm mit 100–120 abgehenden Stellen zeigen: operative Sanierung läuft, das Geschäft bleibt aber strukturell zyklisch.

🔋 𝗗𝗶𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗗𝗘𝗨𝗧𝗭: 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲, 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲

Genau hier setzt die Transformation an. Im ersten Halbjahr 2026 wuchsen die Konzern-Auftragseingänge um 28,7% auf 1,33 Mrd. €, der Umsatz um 10,7% auf 1,12 Mrd. €, das EBIT um 43,1% auf fast 80 Mio. €. Stärkster Wachstumstreiber war Energy – getrieben von den Zukäufen Frerk und Maxi Trust sowie organischem Wachstum in den USA, Marokko und China. Auch Service wächst zweistellig, mit Rekord-Auftragsbestand.

Am stärksten verändert sich aber die Wahrnehmung im Segment Defense. Umsatz und Auftragseingang stiegen im zweiten Quartal um 47% bzw. 84% – getrieben von Motorenlieferungen für Luftverteidigungssysteme und Radfahrzeuge sowie Elektroantrieben für Militärdrohnen. DEUTZ hält Beteiligungen an ARX Robotics und TYTAN Technologies und startete mit ARX die erste Serienproduktion des unbemannten Bodensystems GEREON in Ulm.

🎯 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗙𝗚-Ü𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲

Die am 9. Juli angekündigte FFG-Übernahme für rund 1,6 Mrd. € ist der eigentliche Wendepunkt. FFG erzielte 2025 rund 760 Mio. € Umsatz bei einer CAGR von ca. 50% seit 2023 und einem Auftragsbestand von über 1,9 Mrd. €. Das Unternehmen ist zertifizierter Partner für mehr als 30 NATO-Plattformen – Leopard 2, Boxer, Puma, Marder, Fuchs – mit über 90% Umsatzanteil aus NATO-Kunden und der Ukraine, weniger als 20% allein von der Bundeswehr. Das Management erwartet für FFG ab 2027 über 1 Mrd. € Umsatz bei über 20% EBITDA-Marge.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

DEUTZ bewegt sich weg von der reinen Konjunkturabhängigkeit hin zu einem diversifizierten Portfolio aus Energy, Service und Defense. Mit der HV-Zustimmung ist die wichtigste Hürde für die FFG-Integration genommen; behördliche Freigaben stehen noch aus, der Vollzug wird bis Jahresende oder Q1 2027 erwartet. Der Markt bewertet DEUTZ bislang noch wie einen klassischen Motorenhersteller – ob sich das mit dem veränderten Geschäftsmodell ändert, ist die spannende Frage für die kommenden Quartale.

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