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    TCL Electronics mit starkem Wachstum im 1. Halbjahr 2026

    TCL Electronics beschleunigt seinen Wachstumskurs: Starke Zahlen, globale Marktgewinne und neue KI- sowie Smart-Home-Initiativen prägen das erste Halbjahr 2026.

    TCL Electronics mit starkem Wachstum im 1. Halbjahr 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • TCL Electronics steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 16,4 % auf 63,76 Mrd. HK$ und den bereinigten Gewinn um 54,3 % auf 1,64 Mrd. HK$; die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 16,5 %.
    • Das TV-Geschäft wuchs beim Umsatz um 24,3 % auf 35,25 Mrd. HK$; TCL behauptete weltweit Rang 2 bei TV-Auslieferungen und Rang 1 bei Mini-LED-Fernsehern, deren Absatz um 77,1 % stieg.
    • Internationale Märkte waren der wichtigste Wachstumstreiber: Der internationale TV-Bruttogewinn legte um 70,6 % auf 4,82 Mrd. HK$ zu, besonders stark entwickelten sich Nordamerika und Schwellenländer.
    • Das margenstarke Internetgeschäft erhöhte den Umsatz um 16,1 % auf 1,69 Mrd. HK$ und den Bruttogewinn um 30,4 % auf 1,03 Mrd. HK$; TCL Channel erreichte mehr als 53,59 Mio. Nutzer.
    • TCL plant die Übernahme des Klimaanlagengeschäfts von TCL Industries für 5,61 Mrd. HK$; der Abschluss wird vorbehaltlich der Bedingungen im vierten Quartal 2026 erwartet und soll das Smart-Home-Portfolio erweitern.
    • Im Innovationsgeschäft stieg der Umsatz um 2,5 % auf 20,37 Mrd. HK$; zudem brachte TCL den KI-Begleitroboter „TCL AiMe“ auf den Markt und vertiefte die geplante Home-Entertainment-Zusammenarbeit mit Sony.



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