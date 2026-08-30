INTCO Medical: H1 2026 mit 40,6 % Umsatzplus – 107 Mrd. Handschuhe
INTCO Medical legt 2026 kräftig zu: rasant wachsender Umsatz, Rekordkapazitäten bei Einweghandschuhen und Hightech-Fertigung stärken die weltweite Marktführerschaft.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- INTCO Medical erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,91 Mrd. RMB – ein Wachstum von 40,61 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 17,86 % auf 837,3 Mio. RMB; der bereinigte Nettogewinn wuchs um 165 % auf 1,06 Mrd. RMB.
- Die jährliche Produktionskapazität für Einweghandschuhe wurde auf 107 Mrd. Stück ausgebaut: 74 Mrd. Nitril- und 33 Mrd. Vinylhandschuhe.
- Damit festigt INTCO Medical seine Position als weltweit größter Hersteller von Einweghandschuhen.
- Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen um 20,62 % auf 245,9 Mio. RMB; entwickelt wurden unter anderem neue Syntex- und Synmax-Pro-Handschuhe.
- Intelligente Fertigung verbessert Effizienz und Qualität: Die Ausbeute lag weiterhin über 99 %, während automatisierte Produktionssysteme Arbeitskräfte- und Energiebedarf senken.
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