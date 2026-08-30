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    Der Optimismus kehrt zurück

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    Volkswagen (VW) Vz legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

    Mit einem Plus von 4,4 Prozent sendet Volkswagen (VW) Vz erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Spannungsfeld aus Kostensenkung, Stellenabbau und Dividende für weiteren Rückenwind sorgen kann.

    Der Optimismus kehrt zurück - Volkswagen (VW) Vz legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Die Vorzugsaktie von Volkswagen stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Börsencommunity. Nach einer Wochenperformance von plus 4,4 Prozent, einem Spanne zwischen 71,60 und 75,26 Euro und leicht erhöhtem Handelsvolumen diskutierten Anleger vor allem einen zentralen Konflikt: Wie passt der angekündigte harte Sparkurs mit Stellenabbau zur gleichzeitig als relativ großzügig empfundenen Dividendenpolitik des Konzerns?

    Kostensenkung, Jobs und Dividende – ein schwieriger Spagat

    Im Mittelpunkt der Debatte steht der geplante Abbau von Arbeitsplätzen und Managementpositionen. In der Community wird auf Berichte verwiesen, wonach weltweit zehntausende Stellen theoretisch zur Disposition stehen könnten, davon ein erheblicher Teil in Deutschland. Diese Angaben werden als Einschätzungen und Hochrechnungen diskutiert, nicht als gesicherte Fakten. Der Tenor: Die Kostenbasis liege deutlich über dem Branchendurchschnitt, weshalb ein strenger Sparkurs als unvermeidlich angesehen wird.

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    Gleichzeitig sorgt die Erinnerung an hohe Gewinne der vergangenen Jahre und üppige Ausschüttungen für Irritation. Mehrere Beiträge verweisen auf Gewinnreihen und Prognosen, nach denen der Gewinn je Aktie zwar 2025 schwächer ausfallen, 2026 aber wieder deutlich anziehen könnte. Konkrete Zahlen und Prognosen sind dabei als Erwartungen der Community zu werten. Daraus leiten einige Nutzer die Einschätzung ab, Volkswagen könne auch künftig eine Dividende von grob einem Drittel des Gewinns zahlen. Dass Großaktionäre wie die Porsche SE und das Land Niedersachsen auf diese Ausschüttungen angewiesen seien, wird mehrfach als Erklärung für die bisherige Dividendenhöhe genannt.

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    Genau hier verläuft der zentrale Streitpunkt: Ein Teil der Diskutanten hält es für inkonsequent, bei angeblich knappen Mitteln für Transformation und Softwareentwicklung hohe Dividenden und Sonderausschüttungen zu zahlen. Aus dieser Sicht hätten Mittel stärker im Unternehmen verbleiben müssen, um die Elektrifizierungs- und Digitalisierungsstrategie zu finanzieren. Andere Stimmen argumentieren, dass die Dividende ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt sei und der Konzern trotz Transformationskosten weiterhin ausreichend Ertragskraft besitze.

    Bewertung, Struktur und Großaktionäre im Fokus

    Die niedrige Bewertung der Vorzugsaktie ist ein weiterer wiederkehrender Diskussionspunkt. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 7,09 und einer Marktkapitalisierung von 15,94 Milliarden Euro wird der Titel von einigen Nutzern als deutlich unterbewertet wahrgenommen. Im Vergleich zu großen US-Technologiewerten wird das Bewertungsniveau als Ausdruck tief sitzender Zweifel an der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit interpretiert. Einzelne Stimmen zeichnen ein sehr pessimistisches Szenario, in dem der Konzern ohne tiefgreifende Strukturreformen weiter an der Börse dahinvegetiert und der Kurs mittelfristig deutlich niedrigere Regionen erreichen könnte. Diese Kursziele sind klar als Spekulationen zu werten.

    Strukturell wird der Konzern von Teilen der Community als schwerfälliger „Moloch“ beschrieben, dessen Größe und politische Verflechtung grundlegende Veränderungen erschweren. Die Rolle des Landes Niedersachsen und weiterer Großaktionäre wird ambivalent gesehen. Einerseits gelten sie als Stabilitätsanker, andererseits wird vermutet, dass politische und fiskalische Interessen – etwa die Planung von Dividendeneinnahmen im Landeshaushalt – Reformtempo und Kapitalallokation beeinflussen könnten. Konkrete Belege dafür werden im Forum nicht geliefert, es handelt sich um Einschätzungen und Vermutungen.

    Auch die internationale Ausrichtung und die Abhängigkeit von China werden wiederholt thematisiert. Mehrere Beiträge gehen davon aus, dass die Dynamik der Probleme im chinesischen Markt unterschätzt wurde und nun zu einem beschleunigten Anpassungsdruck führt. Gleichzeitig wird spekuliert, dass ein Teil der in Deutschland wegfallenden Kapazitäten in andere europäische Länder verlagert werden könnte. Diese Überlegungen bleiben im Bereich der Community-Erwartungen.

    Ausblick: Entscheidende Wochen zwischen 71,60 und 75,26 Euro

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf mögliche Konkretisierungen des Sparkurses und weitere Aussagen des Managements zur mittelfristigen Ergebnisentwicklung. Die Diskussion im Forum zeigt, dass jede neue Information zu Stellenabbau, Werksauslastung oder Dividendenpolitik unmittelbare Reaktionen auslösen dürfte.

    Charttechnisch rücken das Wochenhoch bei 75,26 Euro als kurzfristiger Widerstand und das Wochentief bei 71,60 Euro als Unterstützung in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand könnte aus Sicht mancher Marktteilnehmer als Signal gewertet werden, dass der Markt dem Erholungsszenario und den Gewinnerwartungen ab 2026 mehr Vertrauen schenkt. Ein Rutsch unter die Unterstützung würde dagegen die skeptischen Stimmen stärken, die vor anhaltenden strukturellen Risiken und einem möglichen Rückfall des Kurses warnen.

    Zwischen diesen Marken dürfte sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob die jüngste Erholung der Volkswagen-Vorzugsaktie nur eine technische Gegenbewegung bleibt oder den Auftakt zu einer Neubewertung des Konzerns bildet.

    Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +4,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 75,26€ / 71,60€
    KGV (Vorjahr) 7,09
    Marktkapitalisierung 15,94 Mrd.EUR

    Stand: 30.08.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 75,26€ und das Wochentief bei 71,60€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Volkswagen (VW) Vz

    +3,40 %
    +4,41 %
    +9,42 %
    -18,51 %
    -25,18 %
    -33,58 %
    -62,71 %
    -39,12 %
    +1.600,70 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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