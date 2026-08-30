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    BMW – das macht Hoffnung

    Ojo del Mar in a salt desert in the Jujuy Province, Argentina

    Unser Portfolio Deutschland 2026 liegt auf Rekordlevel, was natürlich sehr positiv ist. Und es speist sich vor allem aus einer glücklichen Hand bei der Einzelaktienauswahl. Ganz vorne natürlich zu nennen: Titel wie Infineon oder auch Allianz und Münchner Rück, die uns in den vergangenen Jahren und vor allem Monaten sehr schöne Gewinne gebracht haben, aber auch zuletzt SAP.

    Eine Aktie, die hinterherhinkte und langsam, aber jetzt ins Laufen kommt, ist eine, bei der mancher Investor sagen wird: Bitte nicht diese Branche. Und es handelt sich dabei um BMW. Uns gefällt BMW in den letzten Tagen immer besser, und das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es bei BMW in der Produktpalette aktuell neue, spannende Produkte. Ganz vorne zu nennen: der BMW iX3, der gerade in China eine vielbeachtete Markteinführung hat. Darauf verweist auch die Citigroup, die damit rechnet, dass der Negativtrend in China sein Extrem überstanden hat.

    BMW hatte ja im Juni eine Gewinnwarnung vorgelegt, und die Aktie war daraufhin als letzter Automobilbauer deutlich abgestraft worden. Gleichzeitig verweist aber auch die Citigroup, genauso wie einige andere Analysten, darauf, dass BMW jetzt auf einem historischen Tief bewertet wird.

    Heißt in Börsianer-Sprache, dass schon leicht positive Schlagzeilen dazu führen können, dass sich Shorties eindecken müssen und dass die Aktie möglicherweise zumindest das Level von 70 Euro wieder ansteuern könnte. Bernstein stuft die Aktie sogar mit einem Kursziel von 82 Euro ein und belässt sie auf „Outperform“. Man sagt, dass der neue iX3 ein flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels sei, und man verweist auf optimistischere Aussagen des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holdings.

    Aus diesem Grund entscheiden wir uns eben für einen Call-Optionsschein auf BMW mit Laufzeit bis Dezember 2027.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    BMW – das macht Hoffnung Ojo del Mar in a salt desert in the Jujuy Province, Argentina Unser Portfolio Deutschland 2026 liegt auf Rekordlevel, was natürlich sehr positiv ist. Und es speist sich vor allem aus einer glücklichen Hand bei der Einzelaktienauswahl. Ganz vorne …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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