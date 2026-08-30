Nvidia vor dem nächsten Kurssprung? Analysten sehen 70 % Potenzial

Auch der Ausblick fiel ausgesprochen optimistisch aus. Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen Umsatz von etwa 108 Milliarden Dollar in Aussicht. Besonders aufmerksam verfolgt der Markt jedoch die langfristigen Wachstumsziele. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von rund 70 Prozent. Die Erwartungen der Wall Street lagen zuvor lediglich bei etwa 44 Prozent. Sollten die Margen stabil bleiben, wäre die Aktie auf Basis dieser Prognosen mit einem für ein stark wachsendes Technologieunternehmen vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18 bewertet.

Nvidia hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die hohen Erwartungen des Marktes erneut übertroffen. Der US-Chiphersteller erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar – 106 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Durchschnitt mit rund 92 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 111 Prozent auf 2,22 Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Diese Perspektive hat mehrere Investmentbanken zu einer Anhebung ihrer Kursziele veranlasst. JPMorgan erhöhte das Ziel von 280 auf 320 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Jefferies setzte das Kursziel auf 300 Dollar und beließ die Aktie auf „Buy“. Bernstein Research ist besonders optimistisch: Das Haus hob seine Prognose von 315 auf 400 Dollar an und erwartet damit ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent. Auch Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel auf 300 Dollar.

Fundstrat-Chefstratege Tom Lee bleibt ebenfalls bullish. Seiner Einschätzung nach sind Nvidias Gewinnschätzungen deutlich stärker gestiegen als der Aktienkurs. Dadurch sei der Bewertungsmultiplikator gesunken. „Die Aktie hat nicht Schritt gehalten. Jetzt sinkt das KGV weiter“, sagte Lee dem US-Sender CNBC. Fundstrat hält deshalb neue Rekordstände für möglich, sofern Nvidia die hohen Gewinnzuwächse nachhaltig bestätigen kann.

Die Börse reagierte unmittelbar: Nach einem vorbörslichen Plus von rund sieben Prozent legte die Aktie im regulären Handel zeitweise fast neun Prozent zu. Die Marktkapitalisierung erhöhte sich dabei um etwa 440 Milliarden Dollar. Auch am Optionsmarkt dominieren die Bullen. Der größte offene Call liegt bei einem Ausübungspreis von 260 Dollar und umfasst mehr als 31.800 Kontrakte. Allerdings signalisiert dies lediglich die Positionierung von Marktteilnehmern und keine sichere Kursprognose.

Trotz der Euphorie bleiben Risiken bestehen. Kritiker verweisen auf die hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden, mögliche Überkapazitäten und die Frage, ob das enorme Wachstum dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Damit steht Nvidia weiterhin exemplarisch für die Chancen, aber auch die Bewertungsrisiken des KI-Booms.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 217,9EUR auf Nasdaq (29. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.

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