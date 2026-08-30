🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia vor dem nächsten Kurssprung? Analysten sehen 70 % Potenzial

    Nvidia vor dem nächsten Kurssprung? Analysten sehen 70 % Potenzial
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    **Nvidia bleibt im Fokus der Anleger: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial**

    Nvidia hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die hohen Erwartungen des Marktes erneut übertroffen. Der US-Chiphersteller erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar – 106 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Durchschnitt mit rund 92 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 111 Prozent auf 2,22 Dollar.

    Auch der Ausblick fiel ausgesprochen optimistisch aus. Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen Umsatz von etwa 108 Milliarden Dollar in Aussicht. Besonders aufmerksam verfolgt der Markt jedoch die langfristigen Wachstumsziele. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von rund 70 Prozent. Die Erwartungen der Wall Street lagen zuvor lediglich bei etwa 44 Prozent. Sollten die Margen stabil bleiben, wäre die Aktie auf Basis dieser Prognosen mit einem für ein stark wachsendes Technologieunternehmen vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18 bewertet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    203,95€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    231,34€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Diese Perspektive hat mehrere Investmentbanken zu einer Anhebung ihrer Kursziele veranlasst. JPMorgan erhöhte das Ziel von 280 auf 320 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Jefferies setzte das Kursziel auf 300 Dollar und beließ die Aktie auf „Buy“. Bernstein Research ist besonders optimistisch: Das Haus hob seine Prognose von 315 auf 400 Dollar an und erwartet damit ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent. Auch Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel auf 300 Dollar.

    Fundstrat-Chefstratege Tom Lee bleibt ebenfalls bullish. Seiner Einschätzung nach sind Nvidias Gewinnschätzungen deutlich stärker gestiegen als der Aktienkurs. Dadurch sei der Bewertungsmultiplikator gesunken. „Die Aktie hat nicht Schritt gehalten. Jetzt sinkt das KGV weiter“, sagte Lee dem US-Sender CNBC. Fundstrat hält deshalb neue Rekordstände für möglich, sofern Nvidia die hohen Gewinnzuwächse nachhaltig bestätigen kann.

    Die Börse reagierte unmittelbar: Nach einem vorbörslichen Plus von rund sieben Prozent legte die Aktie im regulären Handel zeitweise fast neun Prozent zu. Die Marktkapitalisierung erhöhte sich dabei um etwa 440 Milliarden Dollar. Auch am Optionsmarkt dominieren die Bullen. Der größte offene Call liegt bei einem Ausübungspreis von 260 Dollar und umfasst mehr als 31.800 Kontrakte. Allerdings signalisiert dies lediglich die Positionierung von Marktteilnehmern und keine sichere Kursprognose.

    Trotz der Euphorie bleiben Risiken bestehen. Kritiker verweisen auf die hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden, mögliche Überkapazitäten und die Frage, ob das enorme Wachstum dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Damit steht Nvidia weiterhin exemplarisch für die Chancen, aber auch die Bewertungsrisiken des KI-Booms.



    NVIDIA

    -4,05 %
    +5,86 %
    +13,64 %
    +6,99 %
    +27,83 %
    +354,50 %
    +893,76 %
    +13.916,48 %
    +1.341.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 217,9EUR auf Nasdaq (29. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia vor dem nächsten Kurssprung? Analysten sehen 70 % Potenzial **Nvidia bleibt im Fokus der Anleger: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial** Nvidia hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die hohen Erwartungen des Marktes erneut übertroffen. Der US-Chiphersteller erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     