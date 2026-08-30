Bitcoin vor 6,4-Mrd.-Dollar-Verfall: Deutsche Börse im Vorteil?

Bitcoin notierte am Donnerstagvormittag bei rund 78.761 US-Dollar und gab damit leicht nach. Auf Wochensicht stand jedoch weiterhin ein Plus von 12,75 Prozent zu Buche. Zuvor war die Kryptowährung innerhalb weniger Tage von knapp 62.000 auf zeitweise mehr als 81.000 US-Dollar gestiegen. Diese dynamische Rally hat die Positionierung am Optionsmarkt verändert.

Am Freitag steht dem Kryptomarkt ein bedeutender Termin bevor: An der Derivatebörse Deribit verfallen Bitcoin-Optionen im Gesamtwert von rund 6,44 Milliarden US-Dollar. Betroffen sind etwa 81.700 Kontrakte, die um 10.00 Uhr MESZ auslaufen. Der Umfang entspricht nahezu einem Fünftel des gesamten offenen Bitcoin-Optionsinteresses auf der Plattform und könnte die Handelsaktivität sowie die Kursschwankungen deutlich erhöhen.

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Auf der Call-Seite laufen 44.639 Kontrakte aus, während es bei den Put-Optionen 37.061 sind. Das Put-Call-Verhältnis von 0,83 deutet auf eine insgesamt optimistische Markterwartung hin. Als besonders relevante Kursmarken gelten 75.000 und 80.000 US-Dollar. Beim 75.000-Dollar-Strike liegt das größte offene Call-Interesse mit einem Volumen von rund 236 Millionen US-Dollar. Auf dem Niveau von 80.000 US-Dollar beläuft es sich auf etwa 157 Millionen US-Dollar. Letztere Marke könnte kurzfristig als Orientierungspunkt oder „Magnet“ für den Bitcoin-Kurs wirken.

Zusätzliche Bewegung kann durch die Absicherungsaktivitäten der Market Maker entstehen. Zahlreiche Call-Optionen mit Ausübungspreisen unterhalb von 80.000 US-Dollar sind infolge des Kursanstiegs ins Geld gelaufen. Die Emittenten müssen ihre Positionen deshalb laufend anpassen, was zusätzliche Kauf- oder Verkaufsorders auslösen kann. Der Bitcoin-Volatilitätsindex DVOL stieg innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent. Damit wächst das Risiko eines besonders schwankungsreichen Handelstags.

Auch die Deutsche Börse kann grundsätzlich von einem solchen Umfeld profitieren. Ihr Geschäftsmodell hängt nicht allein von steigenden Aktienkursen ab, sondern von der Nutzung ihrer Handels-, Clearing- und Finanzmarktinfrastruktur. Über Eurex erzielt der Konzern Einnahmen aus Derivaten auf Aktien, Zinsen und Einzelwerte. Clearstream sowie Daten-, Index- und Analyseangebote sorgen für zusätzliche Erlösquellen.

Marktunsicherheit kann Handelsvolumen und Absicherungsgeschäfte ankurbeln. Das zeigte sich zuletzt bei Zinsderivaten. Ein Börsencrash ist allerdings kein automatischer Gewinnbringer. Für langfristige Anleger bleiben Wettbewerbsvorteile, Wachstum, Cashflows und die Bewertung entscheidend. Die Termine am Freitag umfassen zudem Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten aus Europa und den USA sowie eine Rede beim Jackson-Hole-Symposium.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78.134USD auf CryptoCompare Index (30. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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