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    Lufthansa vor Neubewertung: Analysten sehen 163 % Kurspotenzial

    Lufthansa vor Neubewertung: Analysten sehen 163 % Kurspotenzial
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Lufthansa steht nach Einschätzung von mwb research vor einer deutlichen Neubewertung. Auf der Investorenkonferenz GS8 bestätigte das Management die strategische Ausrichtung des Konzerns und stärkte damit die Zuversicht der Analysten. Sie halten an ihrer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 21 Euro fest. Ausgehend von einem Aktienkurs von 8,04 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 163 Prozent.

    Der wichtigste Werttreiber ist nach Ansicht der Experten Lufthansa Technik. Die Wartungs- und Reparaturtochter erzielte 2025 einen Umsatz von rund acht Milliarden Euro. Rund 80 Prozent davon stammen von konzernfremden Kunden. Bis 2030 soll die bereinigte operative Marge auf mehr als zehn Prozent steigen. Im vergangenen Jahr lag sie bei 7,5 Prozent. Die Sparte könnte damit ihre Bedeutung für die Lufthansa-Gruppe weiter ausbauen.

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    Nach Berechnungen von mwb research entspricht Lufthansa Technik bereits heute mehr als 40 Prozent des gesamten Unternehmenswerts. Einen Börsengang schließt das Management demnach nicht grundsätzlich aus. Kurzfristig wird ein solcher Schritt jedoch nicht erwartet. Wahrscheinlicher sei eine mögliche Platzierung erst gegen Ende des Jahrzehnts. Eine aktivistische Kampagne könnte den Prozess allerdings beschleunigen.

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    Zusätzlich sehen die Analysten erhebliches Potenzial im Flugzeugbestand der Lufthansa. Der Wert der eigenen Flotte decke allein mehr als 85 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung beziehungsweise des Unternehmenswerts ab. In dieser Betrachtung werden das eigentliche Airline-Geschäft, Lufthansa Cargo sowie die Beteiligungen an ITA Airways und TAP nahezu mit null bewertet. Genau darin sehen die Experten die zentrale Unterbewertung der Aktie.

    Unterstützung könnte zudem aus dem Ticketgeschäft kommen. Da besonders günstige Tickets, die noch vor dem Krieg im Iran verkauft wurden, allmählich aus dem Buchungsmix verschwinden, erwartet mwb research eine Margenverbesserung im zweiten Halbjahr. Voraussetzung bleibt jedoch, dass Nachfrage, Treibstoffkosten und geopolitische Risiken die operative Entwicklung nicht stärker belasten.

    Parallel dazu begann vor dem Landgericht Braunschweig ein neuer Prozess um zusätzliches Schmerzensgeld im Zusammenhang mit dem Germanwings-Absturz von 2015. 30 Hinterbliebene verlangen jeweils bis zu 110.000 Euro von der Bundesrepublik. Sie werfen insbesondere dem Luftfahrt-Bundesamt vor, die Flugtauglichkeit des Copiloten unzureichend überwacht zu haben.

    Die Richterin äußerte zum Auftakt erhebliche Zweifel an den Erfolgsaussichten der Klage. Ansprüche könnten eher gegenüber der Fluggesellschaft bestehen. Die Entscheidung soll am 6. Oktober verkündet werden. Für die Angehörigen steht nach eigener Aussage weniger die finanzielle Entschädigung als die Aufklärung möglicher Verantwortlichkeiten und die Vermeidung einer ähnlichen Katastrophe im Mittelpunkt.



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