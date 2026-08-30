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    Saab winken Folgeaufträge: Neue Rüstungsdeals in Europa

    **Saab baut europäisches Rüstungsgeschäft mit Folgeaufträgen aus**

    Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat sich zwei neue Vereinbarungen mit europäischen Kunden gesichert. Sowohl in den Niederlanden als auch in Finnland geht es zunächst um konkrete Erstaufträge. Beide Verträge eröffnen dem Unternehmen jedoch die Möglichkeit, in den kommenden Jahren zusätzliche Systeme, Dienstleistungen und Ausrüstung zu liefern. Damit könnten die Vereinbarungen deutlich über den Wert der ersten Bestellungen hinausgehen.

    Mit dem niederländischen Verteidigungsministerium schloss Saab eine langfristige Vereinbarung über Tarnsysteme. Eine erste Bestellung ist bereits eingegangen, die Auslieferungen sollen in den kommenden Jahren erfolgen. Im Mittelpunkt steht das „Barracuda Mobile Camouflage System“, mit dem zunächst Fennek-Spähfahrzeuge und Panzerhaubitzen des niederländischen Heeres ausgerüstet werden sollen. Die Vereinbarung enthält zudem Optionen für weitere Fahrzeugtypen und zusätzliche Bestellungen.

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    Das multispektrale Tarnsystem soll Fahrzeuge vor der Entdeckung durch moderne Aufklärungssensoren schützen. Saab passt die Lösungen an die jeweiligen Fahrzeugtypen und Einsatzbedingungen an. Verfügbar sind unter anderem Tarnmuster für Waldgebiete, Städte und arktische Regionen. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Systeme die Überlebensfähigkeit und Beweglichkeit der Fahrzeuge auf dem Gefechtsfeld erhöhen. Für Saab ist deshalb nicht nur der erste Auftrag relevant, sondern vor allem das Potenzial für weitere Fahrzeugprogramme in den Niederlanden.

    In Finnland erhielt Saab vom Logistikkommando der Streitkräfte einen Auftrag über rund 108 Millionen Euro für das Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem RBS 70 NG. Der Vertrag ermöglicht dem Kunden, künftig weitere Systeme sowie Schulungen, Ersatzteile und Wartungsausrüstung zu bestellen. Daraus könnten zusätzliche Folgeumsätze entstehen.

    Finnland nutzt bereits seit 2008 die Vorgängerversion des RBS 70. Mit dem RBS 70 NG soll die Luftverteidigung modernisiert werden. Das System verfügt über eine störungsresistente lasergelenkte Rakete, automatische Zielverfolgung und integrierte Nachtsichtfähigkeit. Dadurch sollen Trefferwahrscheinlichkeit und Einsatzmöglichkeiten verbessert werden.

    Der Finnland-Auftrag fügt sich in eine Serie europäischer Bestellungen ein. Zuletzt orderten unter anderem Lettland, Schweden, Tschechien und Litauen das System oder zugehörige Raketen. Steigende Verteidigungsbudgets in Europa verbessern die Absatzperspektiven zusätzlich. Saab hatte Ende Juni Aufträge im Gegenwert von rund 28,7 Milliarden Euro in den Büchern. Der Konzern beschäftigt etwa 28.000 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Luftfahrt, Waffen, Sensorik sowie Führungs- und Kontrollsysteme aktiv. Am Freitag lag die Aktie auf Tradegate bei 57,71 Euro und 0,45 Prozent im Minus.



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    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 57,52EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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