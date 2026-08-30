Salesforce-Aktie springt 13 Prozent: KI-Umsatz explodiert

Im zweiten Geschäftsquartal steigerte Salesforce den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 11,32 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Noch größer fiel die Überraschung beim bereinigten Gewinn aus: Salesforce erzielte 5,90 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich über dem Konsens von 3,27 US-Dollar.

Salesforce hat die Anleger mit starken Quartalszahlen, einem optimistischen Ausblick und deutlichen Fortschritten im KI-Geschäft überzeugt. Die Aktie des US-Cloudsoftwarekonzerns legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 13 Prozent auf 232,32 US-Dollar zu. Im weiteren Handel baute das Papier die Gewinne zwischenzeitlich sogar aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch unter dem Strich entwickelte sich das Unternehmen stark. Der Nettogewinn stieg um 87 Prozent von 1,89 auf 3,53 Milliarden US-Dollar. Je Aktie belief sich der Gewinn auf 4,29 US-Dollar nach 1,96 US-Dollar im Vorjahr. Einen wesentlichen Beitrag leisteten allerdings Bewertungseffekte aus Beteiligungen. Salesforce verbuchte einen Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar aus strategischen Investments, der vor allem auf die Beteiligung am KI-Spezialisten Anthropic zurückgeht. Der Gewinn ist damit teilweise nicht operativer Natur.

Für die langfristige Bewertung entscheidender ist die Entwicklung der eigenen KI-Produkte. Der annualisierte Umsatz der Agentforce-Angebote überschritt 1,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 240 Prozent. Die kombinierten wiederkehrenden Umsätze von Agentforce und Data 360 erreichten knapp 3,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 210 Prozent.

Salesforce hob zudem seine Prognose an. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet der Konzern einen bereinigten Gewinn von 3,42 bis 3,44 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz zwischen 11,42 und 11,50 Milliarden US-Dollar. Beide Spannen liegen über den bisherigen Markterwartungen. Für das Gesamtjahr rechnet Salesforce nun mit Erlösen von 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 45,9 bis 46,2 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die positiven Zahlen führten zu mehreren Kurszielanhebungen. Goldman Sachs erhöhte das Ziel von 242 auf 271 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Jefferies hob das Kursziel sogar von 250 auf 300 US-Dollar an. Die Analysten sehen Anzeichen dafür, dass sowohl das Kerngeschäft als auch die Monetarisierung der KI-Produkte an Dynamik gewinnen. Risiken bleiben die hohe Konkurrenz und die Abhängigkeit von Bewertungseffekten bei Beteiligungen.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 256EUR auf NYSE (29. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.