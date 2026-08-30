🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce-Aktie springt 13 Prozent: KI-Umsatz explodiert

    Salesforce-Aktie springt 13 Prozent: KI-Umsatz explodiert
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    **Salesforce überzeugt mit Zahlen und KI-Dynamik – Aktie springt**

    Salesforce hat die Anleger mit starken Quartalszahlen, einem optimistischen Ausblick und deutlichen Fortschritten im KI-Geschäft überzeugt. Die Aktie des US-Cloudsoftwarekonzerns legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 13 Prozent auf 232,32 US-Dollar zu. Im weiteren Handel baute das Papier die Gewinne zwischenzeitlich sogar aus.

    Im zweiten Geschäftsquartal steigerte Salesforce den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 11,32 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Noch größer fiel die Überraschung beim bereinigten Gewinn aus: Salesforce erzielte 5,90 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich über dem Konsens von 3,27 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    230,95€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    273,50€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Auch unter dem Strich entwickelte sich das Unternehmen stark. Der Nettogewinn stieg um 87 Prozent von 1,89 auf 3,53 Milliarden US-Dollar. Je Aktie belief sich der Gewinn auf 4,29 US-Dollar nach 1,96 US-Dollar im Vorjahr. Einen wesentlichen Beitrag leisteten allerdings Bewertungseffekte aus Beteiligungen. Salesforce verbuchte einen Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar aus strategischen Investments, der vor allem auf die Beteiligung am KI-Spezialisten Anthropic zurückgeht. Der Gewinn ist damit teilweise nicht operativer Natur.

    Für die langfristige Bewertung entscheidender ist die Entwicklung der eigenen KI-Produkte. Der annualisierte Umsatz der Agentforce-Angebote überschritt 1,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 240 Prozent. Die kombinierten wiederkehrenden Umsätze von Agentforce und Data 360 erreichten knapp 3,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 210 Prozent.

    Salesforce hob zudem seine Prognose an. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet der Konzern einen bereinigten Gewinn von 3,42 bis 3,44 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz zwischen 11,42 und 11,50 Milliarden US-Dollar. Beide Spannen liegen über den bisherigen Markterwartungen. Für das Gesamtjahr rechnet Salesforce nun mit Erlösen von 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 45,9 bis 46,2 Milliarden US-Dollar gelegen.

    Die positiven Zahlen führten zu mehreren Kurszielanhebungen. Goldman Sachs erhöhte das Ziel von 242 auf 271 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Jefferies hob das Kursziel sogar von 250 auf 300 US-Dollar an. Die Analysten sehen Anzeichen dafür, dass sowohl das Kerngeschäft als auch die Monetarisierung der KI-Produkte an Dynamik gewinnen. Risiken bleiben die hohe Konkurrenz und die Abhängigkeit von Bewertungseffekten bei Beteiligungen.



    Salesforce

    +2,29 %
    +29,67 %
    +47,77 %
    +51,18 %
    -0,02 %
    +11,32 %
    -4,83 %
    +203,03 %
    +1.622,18 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
    Salesforce direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 256EUR auf NYSE (29. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Salesforce-Aktie springt 13 Prozent: KI-Umsatz explodiert **Salesforce überzeugt mit Zahlen und KI-Dynamik – Aktie springt** Salesforce hat die Anleger mit starken Quartalszahlen, einem optimistischen Ausblick und deutlichen Fortschritten im KI-Geschäft überzeugt. Die Aktie des US-Cloudsoftwarekonzerns …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     