Goldpreis unter Druck: Fed-Signal schürt Zinsangst für September

Zuvor hatte sich der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei einem internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole ungewöhnlich klar zur Entwicklung der amerikanischen Inflation geäußert. Die Kerninflation müsse sich eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit dem Zielwert der Federal Reserve nähern, sagte Warsh laut Redemanuskript. Andernfalls habe die Notenbank noch weitere Aufgaben zu erledigen. Zwar räumte er eine leichte Abkühlung der Konjunkturdaten ein, einen grundlegenden Wandel der wirtschaftlichen Entwicklung könne er jedoch nicht erkennen.

Der Goldpreis ist am Freitag deutlich unter Druck geraten. An der Börse in London wurde eine Feinunze des Edelmetalls zuletzt mit rund 4.538 US-Dollar gehandelt – etwa ein Prozent weniger als am Vortag. Ausschlaggebend war die wachsende Erwartung an den Finanzmärkten, dass die US-Notenbank ihren Leitzins möglicherweise bereits im September anheben könnte. Damit setzte Gold seine Konsolidierung der vergangenen Handelstage fort.

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Die US-Inflation war im Juli auf 3,4 Prozent gesunken. Damit liegt sie jedoch weiterhin deutlich über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent. Warsh bezeichnete die Teuerung als zu hoch und erklärte, die Notenbank müsse sich derzeit vorrangig auf die Preisentwicklung konzentrieren. An den Terminmärkten stieg daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September deutlich.

Für Gold ist ein höheres Zinsniveau grundsätzlich belastend. Das Edelmetall wirft keine laufenden Erträge ab und verliert daher an Attraktivität, wenn Anleihen und andere verzinsliche Anlagen höhere Renditen bieten. Im August hatte Gold dennoch zeitweise kräftig zugelegt. Der Monatsgewinn beläuft sich trotz des jüngsten Rückgangs weiterhin auf mehr als zwölf Prozent. Rückenwind kam vor allem von Plänen der US-Regierung, ihre Käufe amerikanischer Staatsanleihen auszuweiten. Die Aussicht auf sinkende Anleiherenditen und geringere Finanzierungskosten des Staates hatte die Nachfrage nach Gold verstärkt. Zum Rekordhoch aus dem Januar von knapp 5.600 Dollar fehlt dem Preis allerdings noch ein beträchtliches Stück.

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Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.459USD auf Forex (29. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

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