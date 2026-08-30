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    Viromed: 16,6 Mio. Euro Familienfinanzierung und Türkei-Start in Sicht

    **Viromed: Familienfinanzierung sichert Liquidität, Türkei-Geschäft vor dem Start**

    Die Viromed Medical AG hat ihre Finanzierungsstruktur erläutert und zugleich einen regulatorischen Meilenstein für die internationale Expansion gemeldet. Nach Unternehmensangaben haben Vorstand und Gründer Uwe Perbandt sowie seine Familie die Gesellschaft beziehungsweise deren operative Tochter Viromed Medical GmbH zwischen 2023 und 2026 mit insgesamt rund 16,6 Millionen Euro unterstützt. Die Mittel seien zur Sicherung der Liquidität, zur Stärkung des Working Capitals sowie zur Erfüllung und Ablösung bestehender Zahlungsverpflichtungen eingesetzt worden.

    Viromed reagiert damit auf jüngste Kommentare zur Finanzierung des Unternehmens. Ein Teil der familiären Unterstützung sei im Jahresabschluss 2025 nicht als unmittelbare Bareinzahlung sichtbar. Zur Begründung verweist das Unternehmen auf die gewählte Finanzierungsstruktur. In den Jahren 2023 und 2024 habe die Holdinggesellschaft der Familie eine bestehende Verbindlichkeit der früheren Viromed Plasma GmbH gegenüber der Viromed Medical GmbH übernommen. Im Zusammenhang mit der Übernahme und dem teilweisen Ausgleich seien der operativen Gesellschaft Mittel zur Verfügung gestellt worden.

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    Darüber hinaus seien 2025 Forderungen der Viromed Medical GmbH im Rahmen bestehender Darlehensverhältnisse verrechnet worden. Diese Transaktionen sowie weitere Mittelzuführungen spiegelten sich unter anderem im Verrechnungskonto mit der Perbamed Invest GmbH und in Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wider. Weitere Angaben finden sich laut Viromed im Geschäftsbericht 2025, insbesondere auf Seite 21.

    Perbandt erklärte, die Finanzierung habe dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf wissenschaftliche und regulatorische Anforderungen zu reagieren und laufende Studien- und Entwicklungsprojekte ohne Verzögerung fortzuführen. Dies betreffe insbesondere die Weiterentwicklung der Kaltplasmatechnologie für pulmonale Anwendungen. Zudem kündigte der Gründer an, die Erlöse aus bereits angekündigten beziehungsweise teilweise umgesetzten Umplatzierungen von Aktien aus seinem Besitz und dem Besitz seiner Familie über Darlehen erneut zur Stärkung des Working Capitals bereitzustellen.

    Am 28. August meldete Viromed außerdem die Registrierung des Kaltplasmageräts ViroCAP im türkischen Produktverfolgungssystem ÜTS. Damit seien die wesentlichen regulatorischen Voraussetzungen für Vertrieb und Vermarktung in der Türkei erfüllt. Zuvor hatten sich sowohl die MDR-Zertifizierung des Medizinprodukts der Klasse IIa als auch das türkische Registrierungsverfahren verzögert.

    Nach Unternehmensangaben liegen aus der Türkei bereits Bestellungen über rund 2.000 Geräte vor. Gemeinsam mit einem lokalen Repräsentanten und Vertriebspartnern soll nun die Auslieferung vorbereitet werden. Das 166 Gramm leichte ViroCAP erzeugt reaktives Plasma direkt aus der Umgebungsluft und benötigt keine externe Gasversorgung. Viromed sieht in der Türkei einen wichtigen Wachstumsmarkt für seine Kaltplasmatechnologie.



    Viromed Medical

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    Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 6,35EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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