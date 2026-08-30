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    RWE-Aktie: Berenberg sieht 25 % Potenzial – Rückkauf mit Haken

    RWE-Aktie: Berenberg sieht 25 % Potenzial – Rückkauf mit Haken
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    **Berenberg hebt Kursziel für RWE an – Aktienrückkauf dient Belegschaftsprogramm**

    Die Privatbank Berenberg bleibt für die Aktie des Energiekonzerns RWE zuversichtlich. Analyst Andrew Fisher hob das Kursziel am Donnerstag von 68,50 auf 72 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs von 57,50 Euro am 26. August 2026 entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent.

    In seine aktualisierte Bewertung bezog Fisher die jüngst angehobenen Unternehmensziele von RWE ein. Nach Einschätzung des Analysten verfügt der Essener Konzern über eine gute Berechenbarkeit seiner Geschäftsentwicklung. Zudem sieht er strukturelle Wachstumstreiber, die über das Jahr 2031 hinaus wirksam sein könnten. Eine zentrale Rolle dürfte dabei der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien und der damit verbundenen Erzeugungskapazitäten spielen. Die Berenberg-Studie wurde am 27. August 2026 veröffentlicht.

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    Parallel dazu kündigte RWE ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Der Konzern will im Zeitraum vom 5. Oktober bis zum 1. Dezember 2026 eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 40 Millionen Euro erwerben. Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2026. Beim Schlusskurs vom 26. August hätte das maximale Volumen dem Erwerb von bis zu 695.652 Aktien entsprochen.

    Der Rückkauf ist allerdings nicht als allgemeine Kapitalmaßnahme zur Kurspflege oder als umfassende Ausschüttung an die Aktionäre angelegt. RWE erklärte, die Aktien ausschließlich zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Belegschaftsaktienprogramm in Deutschland zu erwerben. Die tatsächliche Zahl der zurückgekauften Papiere hängt daher von der Beteiligung der Mitarbeiter ab. Ein bereits im Dezember 2025 angekündigtes Rückkaufprogramm für das Belegschaftsaktienprogramm im Vereinigten Königreich bleibt von der neuen Maßnahme unberührt.

    Die Transaktionen sollen ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt werden. Ein unabhängiges Kreditinstitut übernimmt die Durchführung und entscheidet eigenständig über Zeitpunkt und Umfang der Käufe. RWE will damit sicherstellen, dass der Rückkauf im Einklang mit den Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung erfolgt.

    Die Aktien dürfen nur zu marktüblichen Bedingungen erworben werden. Zudem gilt eine Begrenzung auf höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens. RWE kann das Programm bei Bedarf jederzeit aussetzen oder wieder aufnehmen. Über die einzelnen Transaktionen und den weiteren Verlauf will der Konzern regelmäßig informieren. Die Analystenstimme und die geplante, wenn auch begrenzte Nachfrage nach eigenen Aktien liefern damit positive Signale, ohne die grundsätzliche Bewertung des Unternehmens wesentlich zu verändern.



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 59,06EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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