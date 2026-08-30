VW-Werke unter Druck: Hoffnung in Chemnitz, Streit in Kassel

Im Chemnitzer Motorenwerk sorgte der Besuch von VW-Technikvorstand Thomas Schmall für vorsichtigen Optimismus. Finanzkennzahlen, Produktionsvolumen und Auslastung seien sehr gut, zudem seien die Auftragsbücher gefüllt, erklärte VW-Sachsen-Sprecher Christian Sommer. Chemnitz gilt als Leitwerk für den Benzinmotor EA211, der inzwischen auch in Hybridantrieben eingesetzt wird. Schmall lobte die Leistungsfähigkeit des Standorts und das Engagement der rund 1.800 Beschäftigten. Konkrete Zusagen konnte er mit Blick auf anstehende Aufsichtsratssitzungen und Tarifverhandlungen allerdings nicht machen. Nach Angaben des Betriebsrats verbesserte sein Auftritt dennoch die Stimmung in der Belegschaft.

Die Standorttour des Volkswagen-Vorstands bringt für einzelne Werke positive Signale, kann die grundsätzliche Unsicherheit im Konzern jedoch nicht beseitigen. Während das Management angesichts sinkender Margen und des tiefgreifenden Branchenwandels auf höhere Effizienz drängt, fordern Belegschaft, Betriebsräte und Politik verbindliche Zusagen für Investitionen, Produkte und Beschäftigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutlich konfrontativer verlief die Versammlung im Werk Kassel-Baunatal. Der Betriebsrat verwies auf die wirtschaftliche Stärke des Standorts und pochte auf bereits vereinbarte Investitionen, neue Produkte und Beschäftigungsperspektiven. Diese Zusagen dürften nicht zur Verhandlungsmasse werden. Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori unterstützte die Forderungen und verlangte vom Management eine Zukunftsvision, die über Werksschließungen und Stellenabbau hinausreicht.

Kassel mit rund 15.000 Beschäftigten soll nach den Plänen des Konzerns vom klassischen Getriebestandort zum konzernweiten Zentrum für elektrische Antriebe weiterentwickelt werden. Schmall stellte zugleich klar, dass Volkswagen den Kostendruck verschärfen müsse. Von 100 Euro Umsatz blieben dem Konzern heute weniger als vier Euro. Ohne tiefgreifende Veränderungen sei die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere bei Elektroantrieben gefährdet.

Die Debatte steht im Zeichen eines möglichen Abbaus von bis zu 50.000 weiteren Stellen. Besonders im Fokus stehen die Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie der Audi-Standort Neckarsulm. Entscheidungen über Schließungen seien zwar noch nicht gefallen, belastbare Perspektiven sollen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten entstehen. Für Dresden, wo die Fahrzeugproduktion bereits beendet wurde, wurde eine Betriebsversammlung mangels akuten Informationsbedarfs abgesagt.

Zusätzliche Hoffnung gibt es für Osnabrück. Niedersachsen prüft eine Beteiligung an einer industriellen Zukunftslösung für das Werk, dessen Pkw-Fertigung 2027 ausläuft. Im Raum steht ein Investment von mindestens 200 Millionen Euro. Konkrete Modelle sind jedoch offen. unerquicklich.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 77,28EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.