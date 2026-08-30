Iran sendet Signale: Diplomatie treibt Ölpreis – Hormus bleibt unsicher

In Teheran gingen binnen weniger Tage mehrere hochrangige Vermittler ein und aus. Am Montag führte eine Delegation unter Leitung des pakistanischen Armeechefs Asim Munir Gespräche mit der iranischen Führung. Einen Tag später reiste Omans Außenminister Badr al-Busaidi an. Am Donnerstag traf sich schließlich Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mit Araghtschi. Pakistan und Oman hatten zuletzt wiederholt zwischen Teheran und Washington vermittelt.

Im festgefahrenen Konflikt zwischen Iran und den USA zeichnet sich vorsichtig eine neue diplomatische Dynamik ab. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hielt eine Rückkehr zu Verhandlungen für möglich. „Es ist nicht unmöglich, die Diplomatie wieder auf Kurs zu bringen“, schrieb er auf der Plattform X. Voraussetzung sei jedoch ein Kurswechsel Washingtons. Die USA müssten erkennen, dass Druck nicht funktioniere, Vertrauen aufbauen, respektvoll auftreten, Irans Rechte anerkennen und eigene Verpflichtungen einhalten.

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Im Zentrum der Gespräche steht offenbar die Straße von Hormus. Die strategisch wichtige Meerenge war vor Beginn des Krieges für den internationalen Schiffsverkehr offen. Iran fordert für eine Wiederöffnung Zugeständnisse der US-Regierung, die bereits in einem Rahmenabkommen im Juni vereinbart worden sein sollen. US-Präsident Donald Trump setzt dagegen weiterhin auf einen „Wirtschaftskrieg“, um die iranische Führung unter Druck zu setzen.

Die Folgen der militärischen Eskalation sind für die internationale Schifffahrt erheblich. Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO sitzen bis zu 400 Schiffe mit rund 6.000 Seeleuten im Persischen Golf fest. Seit Beginn des Konflikts Ende Februar seien 70 Angriffe auf internationale Schiffe verifiziert worden, bei denen 19 Seeleute ums Leben kamen. Während iranische Streitkräfte Reedereien mit Drohungen und Angriffen zur Kooperation bewegen wollen, hält die US-Marine eine Seeblockade gegen iranische Häfen aufrecht. Nach Angaben des zuständigen US-Kommandos Centcom wurden bislang 82 Handelsschiffe umgeleitet, drei außer Gefecht gesetzt und zwei geentert.

Am Ölmarkt sorgten die diplomatischen Signale zuletzt für Entspannung. Der Brent-Preis stieg am Donnerstag um knapp ein Prozent auf 88,60 US-Dollar je Barrel. Marktteilnehmer preisen offenbar die Möglichkeit einer Waffenruhe und einer schrittweisen Öffnung der Meerenge ein. Zugleich bleibt die Unsicherheit hoch. Alternative Transportwege, mögliche Nachfragerückgänge bei anhaltend hohen Preisen und eine vorsichtige Marktpositionierung begrenzen den weiteren Preisanstieg. Eine nachhaltige Entspannung dürfte daher erst eingepreist werden, wenn konkrete Vereinbarungen bestätigt sind.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 88,26USD auf L&S Exchange (28. August 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.