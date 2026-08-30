OHB hebt ab: ESA-Raketenvertrag und neue Satellitenmissionen

RFA hat im Rahmen der „European Launcher Challenge“ einen Vertrag mit der ESA unterzeichnet. Das Augsburger Unternehmen gehört damit zu den ausgewählten europäischen Trägerraketenanbietern der zweiten Vergaberunde. Bereits im Juli 2025 war RFA als einer von fünf Finalisten für die zweite Programmphase benannt worden. Der Vertrag läuft planmäßig bis Mitte 2029. Vorgesehen sind die Weiterentwicklung der Trägerrakete RFA ONE Block 2, der Ausbau der Bodeninfrastruktur und die Vorbereitung einer skalierbaren Serienfertigung.

Die OHB SE baut ihre Aktivitäten entlang der europäischen Raumfahrt-Wertschöpfungskette weiter aus. Im Mittelpunkt stehen ein Vertrag der Beteiligung Rocket Factory Augsburg (RFA) mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der erfolgreiche Start des Wettersatelliten MTG-Imager 2 sowie eine bevorstehende Technologiemission der Tochtergesellschaft LuxSpace.

Die ESA-Initiative soll den Wettbewerb im europäischen Raketenmarkt stärken, zusätzliche Startdienstleister etablieren und den unabhängigen Zugang Europas zum All sichern. OHB ist als strategischer Investor an RFA beteiligt. Vorstandschef Marco Fuchs bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Schritt für Europas technologische Souveränität und die Industrialisierung des RFA-Trägersystems. Perspektivisch soll RFA regelmäßige und kosteneffiziente Satellitenstarts von europäischen Raumfahrtstandorten ermöglichen.

Unterdessen hat OHB mit dem Start von MTG-Imager 2 einen weiteren operativen Erfolg verbucht. Der Wettersatellit wurde an Bord einer Ariane-6-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet und 36 Minuten später planmäßig in die vorgesehene geostationäre Transferbahn gebracht. Damit ist die erste Konstellation des europäischen Meteosat-Third-Generation-Programms vollständig im Orbit.

OHB verantwortet alle sechs Satellitenplattformen des Programms und lieferte zentrale Instrumentenkomponenten. Die Satelliten sollen Wettervorhersagen, Unwetterwarnungen, Klimaanalysen und Umweltbeobachtung deutlich verbessern. Nach Aufnahme des Betriebs soll die gesamte Erdscheibe im Zehn-Minuten-Takt erfasst werden; für Europa sind Bilder im Abstand von 2,5 Minuten vorgesehen. Das Programm soll hochwertige Daten bis weit in die 2040er-Jahre sichern.

Darüber hinaus ist der Kleinsatellit ATHENE-1 auf dem Weg zur Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Der rund 400 Kilogramm schwere Satellit soll Anfang Oktober mit einer Falcon-9-Rakete gestartet werden. Als Teil des Forschungsprojekts SeRANIS dient er als Plattform für 15 Experimente zu Kommunikation, Navigation, Sensorik, künstlicher Intelligenz und Datenverarbeitung im All. Die Startkampagne führt OHB Orbital Access durch.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 191EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.