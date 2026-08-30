Gerresheimer überrascht: Gewinn schwach, Cashflow deutlich verbessert

Nach Unternehmensangaben war die Entwicklung maßgeblich durch die konsequente Ausrichtung auf den Free Cashflow geprägt. Dieser verbesserte sich im Jahresvergleich um mehr als 100 Millionen Euro: Er belief sich auf minus 32 Millionen Euro, nach minus 141 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Erreicht wurde dies durch eine selektivere Investitionsplanung, ein striktes Working-Capital-Management, geringere Lagerbestände sowie geplante Produktionsstopps. Finanzvorstand Wolf Lehmann sprach vom besten Free Cashflow in einem ersten Quartal seit fünf Jahren. Das Cash-Management habe jedoch das operative Ergebnis belastet.

Gerresheimer ist mit leichten Umsatzzuwächsen, aber einem deutlichen Ergebnisrückgang in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Düsseldorfer Verpackungs- und Medizintechnikhersteller erzielte im ersten Quartal nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 524 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es, angepasst, 519 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) sank dagegen von 81 auf 66 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging von 15,7 auf 12,6 Prozent zurück.

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Wachstumstreiber waren insbesondere die neu formierten Geschäftsbereiche Containment & Delivery Systems sowie Primary Injectable Solutions. Containment & Delivery Systems steigerte den Umsatz von 281 auf 296 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA kletterte von 52 auf 61 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 20,6 Prozent. Rückenwind kam vor allem von der hohen Nachfrage nach Drug-Delivery-Geräten und erfolgreichen Produktionsanläufen in den USA.

Primary Injectable Solutions erhöhte den Umsatz von 94 auf 101 Millionen Euro. Das operative Ergebnis fiel allerdings von sieben auf sechs Millionen Euro. Während Syringe Systems deutlich zulegte, blieb die Entwicklung bei Tubular Glass in Europa und Asien schwächer.

Belastet wurde das Quartal vor allem vom Geschäftsbereich Moulded Glass. Der Umsatz sank von 160 auf 144 Millionen Euro, das Adjusted EBITDA brach von 32 auf sechs Millionen Euro ein. Die Marge fiel damit von 20,1 auf 4,5 Prozent. Ursachen waren eine Reparatur der Schmelzwanne im Werk Chicago Heights, dessen Schließung bis zum Ende des Geschäftsjahres vorgesehen ist, die anhaltend schwache Nachfrage in Pharma und Kosmetik sowie Produktionsstopps zum Bestandsabbau.

Gerresheimer erwartet für 2026 ein stärkeres zweites Halbjahr. Die Verkäufe der Geschäftseinheiten Centor und Primary Packaging Plastics an eine Apax-Beteiligung sollen die Verschuldung deutlich reduzieren und die Refinanzierung unterstützen. Der Centor-Verkauf soll noch 2026, der Abschluss der Transaktion für Primary Packaging Plastics im ersten Halbjahr 2027 erfolgen. Zugleich treibt Gerresheimer den Verkauf von Moulded Glass voran.

Die verspätete Veröffentlichung steht im Zusammenhang mit abgeschlossenen Untersuchungen zur Umsatzverbuchung und Bilanzierung der Jahre 2024 und 2025. JPMorgan bestätigte trotz des schwachen Ergebnisses die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 46 Euro. Die Aktie legte zeitweise rund fünf Prozent zu. Finale Quartalszahlen sollen im September folgen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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