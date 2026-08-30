Rheinmetall investiert 260 Millionen: Nordhessen wird zum Defence Hub

Kern des Vorhabens ist der sogenannte „Defence Hub Nordhessen“. Neben dem Ausbau des Rheinmetall-Werks in Kassel sollen am Flughafen Kassel-Calden ein zentrales Logistik- und Trainingszentrum sowie ein Testzentrum für Drohnen entstehen. Auf einer zusätzlichen Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern sind Lager- und Logistikkapazitäten geplant. Sie sollen die Just-in-Time-Produktion im Kasseler Werk unterstützen und die Lieferketten des Konzerns effizienter machen.

Rheinmetall und das Land Hessen wollen Nordhessen zu einem bedeutenden Zentrum für Verteidigungs- und Militärtechnologie entwickeln. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger unterzeichneten dazu am Flughafen Kassel-Calden eine Absichtserklärung. Der Rüstungskonzern plant in den kommenden Jahren Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro in sein Werk in Kassel sowie in den Flughafen. Das Land Hessen will sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag beteiligen; zusätzlich sind acht Millionen Euro für ein Drohnenkompetenzzentrum vorgesehen.

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Das Drohnenkompetenzzentrum soll von der Technischen Universität Darmstadt betrieben werden. Es soll Forschung, Ausbildung und Erprobung im Bereich unbemannter Systeme bündeln. Mit dem Projekt verbindet die Landesregierung zugleich eine strategische Stärkung des Flughafens Kassel-Calden, der als wichtiger Bestandteil der nordhessischen Verkehrsinfrastruktur erhalten und weiterentwickelt werden soll. Von den Investitionen könnten auch regionale Zulieferer, Logistikunternehmen und technische Dienstleister profitieren.

Rheinmetall bezeichnet den Standort Kassel bereits heute als größtes Panzerwerk Europas. Künftig soll dort insbesondere die Produktion des Radpanzers „Boxer“ ausgeweitet werden. Die Belegschaft im Kasseler Werk soll von derzeit rund 2.200 auf mehr als 3.000 Beschäftigte steigen. In Calden sind zunächst mindestens 130 neue Arbeitsplätze vorgesehen, perspektivisch könnten es bis zu 200 werden. Insgesamt erwartet der Konzern durch das Vorhaben mehr als 1.000 zusätzliche Stellen in Kassel und Calden.

Die Expansion steht im Zusammenhang mit erwarteten Großaufträgen für militärische Fahrzeuge aus Deutschland und dem Ausland. Rheinmetall will seine weltweite Belegschaft bis 2029 von etwa 35.000 auf rund 70.000 Mitarbeiter verdoppeln. Als weiteres Beispiel für die wachsende Nachfrage erhielt der Konzern zuletzt einen Auftrag über 250 Millionen Euro für die Planung, Lieferung und Errichtung eines modularen Bundeswehr-Camps in Litauen. Die Anlage soll ab Mitte August 2027 bis zu 2.000 Soldaten beherbergen; für das Facility-Management sind anschließend jährliche Einnahmen von rund 40 Millionen Euro vorgesehen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 1.150EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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