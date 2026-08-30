Heidelberg Pharma baut ADC-Allianz mit Huadong kräftig aus

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Bündelung komplementärer Technologien und Entwicklungsressourcen. Heidelberg Pharma bringt insbesondere seine proprietäre ATAC-Plattform ein. Diese basiert auf dem Toxin Amanitin, das aus dem grünen Knollenblätterpilz gewonnen wird und als Wirkstoffkomponente in den ADCs eingesetzt werden soll. Huadong Medicine steuert eigene Antikörper und weitere Technologien sowie seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei.

Heidelberg Pharma erweitert ihre strategische Zusammenarbeit mit dem chinesischen Pharmakonzern Huadong Medicine. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research hat eine neue Vereinbarung zur gemeinsamen Forschung und frühen Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) unterzeichnet. Die Kooperation soll Projekte mit bis zu sechs unterschiedlichen Zielmolekülen hervorbringen und damit die Pipeline des Biotechnologieunternehmens aus Ladenburg verbreitern.

Geplant sind ADCs der nächsten Generation, darunter bispezifische und multispezifische Wirkstoffkonjugate. Solche Konstrukte können mehrere biologische Ziele gleichzeitig ansprechen. Nach Angaben der Unternehmen sollen einige der neuen Kandidaten mit zwei Wirkstoffen ausgestattet werden. Dadurch könnten Zielgenauigkeit, Sicherheit und biologische Wirksamkeit verbessert werden. Die Partner sehen insbesondere Potenzial für die Behandlung von Patienten mit wiederkehrenden oder therapieresistenten Erkrankungen.

Konkrete Angaben zu finanziellen Meilensteinzahlungen, Umsatzbeteiligungen oder Zeitplänen machte Heidelberg Pharma nicht. Die Eigentumsrechte an den entstehenden Entwicklungskandidaten sollen entsprechend den jeweiligen Beiträgen der beiden Unternehmen aufgeteilt werden. Damit erhält Heidelberg Pharma zwar zusätzliche Projekte für ihre Produktpipeline, muss die Rechte daran aber voraussichtlich mit Huadong Medicine teilen.

Huadong Medicine ist der zweitgrößte Aktionär von Heidelberg Pharma und bereits strategischer Partner des deutschen Biotechnologieunternehmens. Vorstandsvorsitzender Dongzhou Jeffery Liu bezeichnete die neue Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung als nächste Stufe der etablierten Zusammenarbeit. Sie solle kontinuierlich neue Forschungsprojekte ermöglichen und zusätzliche Wirkstoffkandidaten für die Pipeline sichern.

Heidelberg Pharma entwickelt mehrere Krebsmedikamente auf Basis der ATAC-Technologie. Der führende Kandidat HDP-101, ein BCMA-ATAC gegen das multiple Myelom, befindet sich in der klinischen Entwicklung und verfügt in den USA über den Orphan-Drug- sowie den Fast-Track-Status. HDP-102 wird gegen Non-Hodgkin-Lymphome klinisch geprüft. HDP-103 gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen gastrointestinale Tumoren haben die präklinische Entwicklung abgeschlossen. Die nun vereinbarte Kooperation könnte die Zahl potenzieller Kandidaten deutlich erhöhen. Allerdings handelt es sich zunächst um Forschungs- und Frühentwicklungsprojekte; ein klinischer oder wirtschaftlicher Erfolg ist daher nicht garantiert.

Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 2,58EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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