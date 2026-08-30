MS Industrie: Analysten sehen Ergebniswende und bestätigen Kaufempfehlungen

Der Umsatz des auf Antriebstechnik und den Maschinenbau spezialisierten Konzerns stieg in den ersten sechs Monaten leicht um 0,7 Prozent auf 75,76 Millionen Euro. Damit konnte MS Industrie nach rückläufigen Entwicklungen in den beiden vorangegangenen ersten Halbjahren wieder einen positiven Trend verzeichnen. GBC führt die Stabilisierung unter anderem auf eine verbesserte Stimmung und höhere Kundenabrufe zurück. Montega verweist zudem auf einen Absatzanstieg von neun Prozent in der Region EU30. Der Umsatz im zweiten Quartal lag zwar aufgrund von Feiertagseffekten mit 37,4 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert.

Die MS Industrie AG hat im ersten Halbjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität erreicht. Zu diesem Ergebnis kommen die Researchhäuser GBC und Montega in ihren aktuellen Analysen. Beide Institute bestätigen ihre Kaufempfehlung, setzen beim Kursziel jedoch unterschiedliche Marken: GBC sieht den fairen Wert der Aktie bis Ende 2027 bei 2,50 Euro, Montega veranschlagt auf Sicht von zwölf Monaten 2,20 Euro.

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Deutlich stärker entwickelte sich das Ergebnis. Das EBITDA erhöhte sich im Halbjahr von 4,23 auf 5,17 Millionen Euro. Im zweiten Quartal stieg es laut Montega auf 3,3 Millionen Euro, nach 2,7 Millionen Euro im Vorjahr und 1,9 Millionen Euro im ersten Quartal. Wesentliche Treiber waren geringere Anlaufkosten des neuen US-Standorts in Charlotte, Einsparungen bei den Mietaufwendungen nach dem Erwerb der Betriebsimmobilie in Trossingen sowie Effizienzgewinne durch Automatisierung. Der Personalaufwand sank nach Berechnungen von GBC um 0,22 Millionen Euro.

Auch unter dem Strich gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Das Periodenergebnis belief sich auf 0,11 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,38 Millionen Euro im Vorjahr. Montega hebt darüber hinaus den verbesserten Free Cashflow von 4,3 Millionen Euro hervor.

Der Immobilienerwerb erhöhte das Anlagevermögen und die Bankverbindlichkeiten deutlich. Einen unmittelbaren Liquiditätsabfluss gab es laut GBC jedoch nicht, da die bislang nicht vollkonsolidierte Objektgesellschaft in den Konsolidierungskreis aufgenommen wurde. Die Nettoverschuldung beziehungsweise das Gearing stieg dadurch auf rund 100,9 Prozent.

Für das Gesamtjahr hält das Management an einem Umsatz von 155 Millionen Euro und einem positiven Jahresergebnis fest. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 81,7 Millionen Euro und damit 4,7 Prozent über dem Jahresbeginn. Beide Analysten erwarten im zweiten Halbjahr weitere Ergebnisfortschritte. Montega bleibt beim Umsatz vorsichtiger, bestätigt aber die EBITDA-Prognosen. Risikofaktoren sind unter anderem höhere Zinsen, Treibstoffkosten und mögliche Belastungen für die Logistikbranche.

Die MS Industrie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 1,260EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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