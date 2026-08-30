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    Delivery Hero hebt Prognose an – Uber-Übernahme im Fokus

    Delivery Hero hebt Prognose an – Uber-Übernahme im Fokus
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    **Delivery Hero hebt Prognose an – Uber-Übernahme rückt in den Fokus**

    Delivery Hero hat im ersten Halbjahr operativ besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Berliner Essenslieferdienst steigerte sowohl den Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis. Beim Bruttowarenwert (GMV), dem gesamten Wert der über die Plattform abgewickelten Bestellungen, rechnet das Management nun bei konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis mit einem Wachstum von neun bis elf Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich acht bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.

    Auch beim Umsatz zeigt sich Delivery Hero zuversichtlicher. Erwartet wird nun ein Anstieg von 17 bis 19 Prozent, nachdem die bisherige Prognose bei 14 bis 16 Prozent gelegen hatte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen 960 Millionen und einer Milliarde Euro liegen. Die vorherige Zielspanne hatte 910 bis 960 Millionen Euro betragen. Damit signalisiert das Management, dass sich neben dem Wachstum auch die Profitabilität des Geschäftsmodells weiter verbessert.

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    Die Quartalszahlen stießen bei Analysten auf positive Resonanz. Die Privatbank Berenberg bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und beließ das Kursziel bei 41,50 Euro. Analyst Wolfgang Specht schrieb, die Ergebnisse dürften auch im Hauptquartier des US-Fahrdienstvermittlers Uber für „Champagnerlaune“ gesorgt haben. Hintergrund ist die inzwischen offiziell gewordene Übernahmeofferte von Uber für Delivery Hero. Aus Sicht der Berenberg-Analyse unterstreichen die verbesserten Geschäftsaussichten die Attraktivität des Berliner Unternehmens für den Interessenten.

    Auch Bernstein Research bekräftigte nach den Zahlen die Einstufung „Outperform“ und setzte das Kursziel ebenfalls auf 41,50 Euro. Analystin Annick Maas zufolge hat Delivery Hero im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und daraufhin die Jahresziele erhöht. Gleichwohl dürfte nach Einschätzung von Bernstein künftig vor allem die geplante Übernahme durch Uber die Entwicklung des Aktienkurses bestimmen.

    Unterdessen hat sich die Beteiligungsstruktur leicht verändert. Gregory Alexander, der über Conifer Management zugerechnete Stimmrechte hält, unterschritt am 24. August die Schwelle von fünf Prozent. Laut Stimmrechtsmitteilung vom 28. August sank der Anteil von zuvor 5,07 auf 4,95 Prozent. Dies entspricht 15,18 Millionen Stimmrechten; Finanzinstrumente werden nicht ausgewiesen.

    Für Delivery Hero verbindet sich damit eine operative Erholung mit einer strategischen Weichenstellung. Die angehobenen Ziele stärken die Position des Unternehmens, zugleich dürfte der weitere Verlauf der Uber-Offerte die öffentliche und finanzielle Wahrnehmung dominieren.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 37,02EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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