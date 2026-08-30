Fed signalisiert weitere Zinserhöhungen – Euro gerät massiv unter Druck

Bei einem internationalen Notenbanktreffen im US-amerikanischen Jackson Hole betonte Warsh, die Federal Reserve müsse davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit dem Zielwert nähere. Andernfalls gebe es für die Notenbank noch weiteren Handlungsbedarf. Die Aussagen wurden an den Finanzmärkten als Hinweis verstanden, dass die Fed bei anhaltend hohem Preisdruck zu einer Zinserhöhung bereit sein könnte.

Der Euro ist am Freitag deutlich gefallen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1580 US-Dollar und setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend beschleunigt fort. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1643 Dollar festgesetzt, nach 1,1645 Dollar am Donnerstag. Auslöser für die Kursbewegung waren ungewöhnlich klare Signale des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, der eine weitere Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten in Aussicht stellte.

„Der Fed-Chef ist bereit, an der Zinsschraube zu drehen, falls sich die Inflationslage nicht zügig aufhellt“, sagte Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Damit steige die Spannung vor der nächsten Fed-Sitzung Mitte September. Eine entscheidende Rolle dürften die US-Inflationsdaten für August spielen, die wenige Tage vor dem Treffen veröffentlicht werden. Auch die anstehende Revision der US-Arbeitsmarktdaten könnte die Zinserwartungen beeinflussen. Sollten frühere Beschäftigungszahlen nach unten korrigiert werden, könnte dies den Druck auf die Fed erhöhen, die Geldpolitik restriktiver auszurichten.

Zuvor hatte sich der Euro mehrere Handelstage hinweg kaum bewegt. Zwischenzeitlich lag er bei rund 1,1650 Dollar. Konjunkturdaten aus Deutschland vermochten den Devisenmarkt nur begrenzt zu bewegen. Das deutsche Konsumklima hatte sich stärker als erwartet verbessert. Ausschlaggebend waren vor allem gestiegene Einkommenserwartungen und eine leicht gesunkene Sparneigung. Wegen des geringen Angebots an weiteren wichtigen Konjunkturdaten blieb der Handel zunächst impulsarm.

In der Eurozone rückte zugleich die Inflationsentwicklung in den Fokus. In Frankreich und Spanien zogen die Teuerungsraten im August spürbar an. Als wesentlicher Grund galten höhere Energiepreise, die im Zuge der erneuten Zuspitzung des Iran-Kriegs und gestiegener Ölnotierungen zunahmen. Auch für den gesamten Euroraum wird mit einem merklichen Anstieg der Inflation gerechnet. Der Einfluss auf den Euro blieb jedoch begrenzt, da die Märkte eine Leitzinserhöhung der EZB im September bereits weitgehend eingepreist haben. Die erwartete geldpolitische Divergenz zwischen Fed und EZB belastet den Euro damit zusätzlich.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,158USD auf Forex (30. August 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.

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