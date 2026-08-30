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    Scout24 senkt Anteil eigener Aktien auf 4,739 Prozent

    Scout24 senkt Anteil eigener Aktien auf 4,739 Prozent
    Foto: Scout24 SE

    **Scout24 meldet Rückgang eigener Aktien auf 4,739 Prozent**

    Die Scout24 SE hat ihren Bestand an eigenen Aktien reduziert. Nach einer am 27. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hält das Berliner Unternehmen nun 3.412.377 eigene Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 4,739 Prozent am Grundkapital beziehungsweise an den Stimmrechten der Gesellschaft.

    In der vorangegangenen Meldung hatte Scout24 noch einen Anteil von 5,027 Prozent ausgewiesen. Damit ist der Bestand um 0,288 Prozentpunkte gesunken. Bezogen auf die nun maßgebliche Gesamtzahl von 72 Millionen Stimmrechten entspricht der gemeldete Anteil exakt 4,739 Prozent. Die Mitteilung wurde um 10:32 Uhr über den Dienst EQS News verbreitet und beruht auf den gesetzlichen Veröffentlichungspflichten nach § 40 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

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    Die Aktien werden laut den veröffentlichten Angaben direkt von Scout24 gehalten. Eine indirekte Beteiligung über Tochtergesellschaften oder Dritte nach § 71d Absatz 1 Aktiengesetz wurde nicht ausgewiesen. Die Mitteilung nennt weder einen konkreten Transaktionspreis noch den Zeitraum oder die Börsenplätze, an denen die Aktien erworben oder veräußert wurden. Auch über die Verwendung des verbleibenden Bestands macht Scout24 keine Angaben.

    Parallel veröffentlichte der Betreiber digitaler Marktplätze eine Mitteilung über eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte. Danach beläuft sich die Zahl der Stimmrechte seit dem 27. August 2026 auf insgesamt 72 Millionen. Mehrstimmrechte existieren nicht. Als Anlass nennt Scout24 eine „sonstige (Kapital-)Maßnahme“ nach § 41 Absatz 1 WpHG. Eine Ausgabe von Bezugsaktien nach § 41 Absatz 2 WpHG wurde nicht angegeben.

    Die Anpassung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist für die Berechnung von Beteiligungsquoten relevant. Sie bildet die Grundlage dafür, wie der Anteil eigener Aktien sowie die Beteiligungen anderer Aktionäre prozentual ausgewiesen werden. Aus den vorliegenden Meldungen lässt sich jedoch nicht ableiten, ob die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte unmittelbar mit dem Rückgang des Eigenbestands zusammenhängt. Ebenso bleibt offen, ob Scout24 die Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms veräußert oder für andere gesellschaftsrechtliche Zwecke eingesetzt hat.

    Scout24 ist mit Sitz in Berlin im Bereich digitaler Marktplätze tätig. Die aktuellen Veröffentlichungen enthalten ausschließlich regulatorische Angaben und keine Einschätzung des Unternehmens zur weiteren Kapital- oder Aktienstrategie.



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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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