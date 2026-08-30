Voltatron übernimmt Kurz Elektronik und hebt Umsatzprognose deutlich an

Kurz Elektronik mit Sitz in Althengstett entwickelt und fertigt kundenspezifische Elektroniklösungen für industrielle Anwendungen und den Haushaltsgerätemarkt. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und erzielte 2025 nach HGB einen Umsatz von etwa 14 Millionen Euro. Neben einem Technologie- und Entwicklungszentrum in Deutschland verfügt Kurz über einen Produktionsstandort im litauischen Alytus. Dort werden unter anderem SMT- sowie THT/DIP-Fertigungslinien betrieben.

Die Voltatron AG treibt ihre Expansionsstrategie mit der Übernahme der Kurz Elektronik GmbH voran. Der im Prime Standard notierte Anbieter von Elektronik- und Batteriesystemlösungen hat am 27. August 2026 einen Kaufvertrag mit der Prettl Beteiligungs Holding GmbH über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile des Elektronikdienstleisters unterzeichnet. Die Erstkonsolidierung ist zum 1. September 2026 vorgesehen.

Für Voltatron ist die Transaktion vor allem strategisch bedeutsam. Der Konzern erweitert seine Wertschöpfungskette um zusätzliche Entwicklungsressourcen, Mittel- und Großserienkapazitäten sowie Kompetenzen in Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss und Werkzeugbau. Hinzu kommen eigene Produkt- und Technologielösungen in Bereichen wie Sensorik, Motorsteuerungen, Batteriemanagement, Benutzeroberflächen und IoT. Das litauische Werk soll zudem die kostenoptimierte Serienfertigung innerhalb Europas stärken.

Finanziert wird die Übernahme teils in bar und teils über eine Sachkapitalerhöhung. Für 50 Prozent der Kurz-Anteile zahlt Voltatron eine Geldleistung. Die übrigen 50 Prozent bringt die Prettl Beteiligungs Holding gegen die Ausgabe von 468.259 neuen Voltatron-Aktien ein. Dadurch soll das Grundkapital von derzeit 23,015 Millionen Euro auf 23,483 Millionen Euro steigen. Prettl wird damit zugleich Aktionärin von Voltatron.

Mit der Akquisition hebt Voltatron die Umsatzprognose für 2026 deutlich an. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche werden nun 54 bis 57 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 47 bis 51 Millionen Euro. Auch die operative Rohertragsmarge soll mit 41 bis 47 Prozent über der bisherigen Spanne von 37 bis 44 Prozent liegen.

Beim Ergebnis rechnet das Unternehmen hingegen zunächst mit Belastungen. Geplant sind Investitionen in ein konzernweit einheitliches ERP-System, Maschinen, Automatisierung und Prozesse. Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen sowie zusätzliche Abschreibungen dürften den Ergebnisbeitrag von Kurz im laufenden Jahr weitgehend kompensieren. Die EBITDA-Marge soll unverändert sieben bis zehn Prozent erreichen. Die IFRS-EBT-Marge wird nun bei minus vier bis minus drei Prozent erwartet, nach zuvor minus zwei Prozent. Bereinigt soll sie null bis ein Prozent betragen, gegenüber bislang drei bis vier Prozent.

Die Voltatron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 4,035EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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