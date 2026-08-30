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    STRABAG hebt Prognose an: Ergebnis und Auftragsbestand auf Rekordkurs

    **STRABAG steigert Ergebnis deutlich und hebt Jahresprognose an**

    Der Baukonzern STRABAG SE hat im ersten Halbjahr 2026 seine Leistung und Profitabilität deutlich gesteigert. Die Leistung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf knapp 10 Mrd. Euro. Damit überschritt der Konzern bereits zum Halbjahr erstmals diese Marke. Der Umsatz wuchs mit einem Plus von 15 Prozent auf 9,2 Mrd. Euro etwas stärker als die Leistung. Das Verhältnis von Umsatz zu Leistung verbesserte sich dadurch von 89 auf 92 Prozent.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in Deutschland. Zuwächse verzeichnete STRABAG vor allem in der Energieinfrastruktur und im Bahnbau. Auch in Großbritannien – unter anderem durch die Übernahme des Spezialisten Van Elle –, in Tschechien und Kroatien nahm die Leistung zu. Verzögerungen im Verkehrswegebau infolge kalter Witterung im ersten Quartal wurden durch eine starke Entwicklung im zweiten Quartal mehr als ausgeglichen.

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    Der Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni mit 35,99 Mrd. Euro einen Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht dies einem Anstieg von 27 Prozent, seit Jahresende 2025 legte der Bestand um 15 Prozent zu. Größere Auftragseingänge kamen aus dem deutschen Infrastrukturbau, darunter der Pfaffensteigtunnel, die Schleuse Erlangen und die Sanierung eines Abschnitts der Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin. In Chile erhielt STRABAG Mining-Aufträge über rund 800 Mio. Euro, in Australien kamen Bahnbauprojekte im Wert von etwa 490 Mio. Euro hinzu. Besonders stark wuchs der Auftragsbestand im Segment International + Sondersparten mit einem Plus von 84 Prozent.

    Auch die Ertragslage verbesserte sich. Das EBITDA stieg um 30 Prozent auf 560,1 Mio. Euro, das EBIT um 35 Prozent auf 174,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 25 Prozent auf 119,1 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 Euro nach 0,82 Euro im Vorjahr. Belastend wirkten höhere Abschreibungen, darunter eine Firmenwertabschreibung von 50 Mio. Euro im Zusammenhang mit einer Akquisition. Die Steuerquote stieg deshalb auf 41 Prozent.

    Die Netto-Cash-Position blieb mit 2,61 Mrd. Euro solide, lag saisonbedingt jedoch unter dem Jahresendwert von 3,52 Mrd. Euro. Der operative Cashflow drehte auf 11,2 Mio. Euro ins Plus. Die Beschäftigtenzahl stieg um 2 Prozent auf durchschnittlich 80.923 Vollzeitkräfte.

    Für 2026 hob der Vorstand die Prognose an: Die Leistung soll nun nahe 23 Mrd. Euro liegen, die EBIT-Marge zwischen 5,5 und 6 Prozent erreichen. Die Investitionen sollen weiterhin höchstens 1,5 Mrd. Euro betragen.



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    Die STRABAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,27 % und einem Kurs von 97,30EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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