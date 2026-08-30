IVU Traffic: Gewinnsprung, höherer Ausblick und Auftrag aus Griechenland

Im ersten Halbjahr 2026 steigerte IVU den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,7 Prozent auf 72,1 Millionen Euro. Das Rohergebnis legte um 14,7 Prozent auf 59,2 Millionen Euro zu. Besonders deutlich verbesserte sich das Betriebsergebnis: Das EBIT stieg von 1,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 3,3 Millionen Euro. Als wesentliche Gründe nannte das Unternehmen das Wachstum wiederkehrender Erlöse, insbesondere aus Hosting- und Wartungsverträgen, sowie Effizienzmaßnahmen. Gleichzeitig habe IVU den Personalaufbau bewusst langsamer vorangetrieben.

Die IVU Traffic Technologies AG hat in den vergangenen Tagen mehrere positive Nachrichten veröffentlicht. Der Berliner Anbieter von IT-Lösungen für den öffentlichen Verkehr meldete sowohl eine dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 als auch einen neuen Kunden in Griechenland. Zudem wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen beziehungsweise auf den bislang gemeldeten Umfang ausgeweitet.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr angehoben. Beim EBIT rechnet IVU nun mit rund 22 Millionen Euro, nachdem bislang etwa 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren. Der Vorjahreswert lag bei 18,6 Millionen Euro. Die Prognosen für den Umsatz von mehr als 160 Millionen Euro und ein Rohergebnis von rund 130 Millionen Euro wurden bestätigt. 2025 hatte IVU einen Umsatz von 149,7 Millionen Euro und ein Rohergebnis von 121,5 Millionen Euro erzielt.

Auch international baut IVU seine Position aus. Die griechische Bahngesellschaft Hellenic Train setzt künftig auf die integrierte Standardlösung IVU.rail. Damit sollen die bislang getrennten und teilweise manuellen Planungsprozesse für Fahrzeuge und Personal in einem System gebündelt werden. Hellenic Train betreibt täglich rund 300 Zugfahrten und verfügt über etwa 550 Fahrzeuge sowie rund 500 Beschäftigte im operativen Bereich. Die Software berücksichtigt unter anderem tarifliche Vorgaben, unterstützt die Vorbereitung der Lohnabrechnung und soll die Einsatzplanung optimieren. Bereitgestellt wird die Lösung als Software-as-a-Service über die IVU.cloud.

Darüber hinaus erwarb IVU zwischen dem 24. und 27. August 9.287 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,8187 Euro. Seit Beginn des Programms am 10. Juni beläuft sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 150.000 Stück. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Xetra durch ein beauftragtes Kreditinstitut.娱乐主管

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.