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    PANDION weitet Sanierung aus: Insolvenz für elf Projektgesellschaften

    **PANDION weitet Sanierungsverfahren auf elf Projektgesellschaften aus**

    Die angeschlagene Kölner Immobiliengruppe PANDION AG treibt ihre Sanierung mit weiteren Insolvenzanträgen voran. Für elf Projektgesellschaften sollen Insolvenzverfahren eröffnet werden. Die jeweiligen Geschäftsführungen stellten die Anträge am 27. August 2026 bei den zuständigen Insolvenzgerichten. Hintergrund ist nach Angaben des Unternehmens die angespannte Liquiditätssituation, die sich infolge der bereits laufenden Insolvenzverfahren innerhalb der PANDION-Gruppe weiter verschärft hat. Bei den betroffenen Gesellschaften sei Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

    Zu den Projektgesellschaften gehören unter anderem die PANDION Wolframstraße Stuttgart, das Flint Areal und die Silberburg Höfe in Stuttgart, die Prinzessinnenstraße in Berlin sowie die Projekte Klostergärten, Gallwitz, Franziskanerkloster und Ehrenveedel. Ebenfalls betroffen sind die Objekt Fischerhüttenstraße, City Selection Stuttgart, die SIEBENGEBIRGE Projektgesellschaft und die Gesellschaft hinter dem Projekt PANDION Stuttgart Flint Areal.

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    Die PANDION AG hatte bereits am 10. August die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Entsprechende Anträge wurden damals für fünf weitere Gesellschaften der Gruppe gestellt. Das zuständige Insolvenzgericht ordnete zwischenzeitlich für diese Unternehmen die vorläufige Eigenverwaltung an. Ein vorläufiger Gläubigerausschuss wurde eingesetzt und soll die Fortführung der Verfahren begleiten sowie die Interessen der Gläubiger vertreten. Nach Unternehmensangaben hat das Gremium bereits erstmals getagt.

    PANDION bezeichnet die zusätzlichen Insolvenzanträge als Bestandteil eines strukturierten Sanierungsprozesses. Das gesamte Projektportfolio werde derzeit auf wirtschaftliche Tragfähigkeit und mögliche Fortführungsperspektiven überprüft. Ziel sei es, die Gruppe künftig auf Projekte und Unternehmensstrukturen mit belastbarer wirtschaftlicher Grundlage zu konzentrieren. Für weitere Vorhaben werde geprüft, ob eine Fortführung, Anpassung der Finanzierung oder eine andere wirtschaftliche Neuordnung möglich sei.

    Dazu führt PANDION Gespräche mit Banken, Finanzierungspartnern, Projektbeteiligten, Kommunen und weiteren Stakeholdern. In mehreren Fällen werde gemeinsam nach Lösungen für eine Fortsetzung der Projekte gesucht. Die Eigenverwaltung soll dem Unternehmen ermöglichen, die operative Kontrolle während des Sanierungsverfahrens weitgehend zu behalten und parallel eine Neuordnung umzusetzen.

    PANDION entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien in mehreren deutschen Großstädten. Nach eigenen Angaben plant und baut die Gruppe derzeit rund 3.800 Wohnungen und entwickelt unter der Marke PANDION OFFICEHOME etwa 200.000 Quadratmeter Bürofläche. Das Unternehmen beschäftigt rund 160 Mitarbeiter. Wegen der laufenden Verfahren und der nun betroffenen Projektgesellschaften ist jedoch offen, welche Vorhaben tatsächlich fortgeführt werden können. PANDION kündigte an, über wesentliche weitere Entwicklungen zu informieren.



    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28

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    ISIN:DE000A289YC5WKN:A289YC
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    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 5,27EUR auf Stuttgart (28. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.




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