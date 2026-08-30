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    Kohle statt Gas: Warum Deutschland jetzt sein Klimaziel riskiert

    Kohle statt Gas: Warum Deutschland jetzt sein Klimaziel riskiert
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    **Kohle als Preispuffer – Klimaziel gerät unter Druck**

    Angesichts stark gestiegener Gaspreise fordert Unionsfraktionsvize Sepp Müller, deutsche Kohlekraftwerke wieder dauerhaft für die Stromerzeugung einzusetzen. Die Anlagen würden derzeit überwiegend als Reserve vorgehalten und nur dann zugeschaltet, wenn während sogenannter Dunkelflauten – also bei gleichzeitig wenig Wind und Sonneneinstrahlung – die Stromversorgung besonders knapp sei. Nach Müllers Vorstellung sollen sie künftig kontinuierlich laufen.

    Der CDU-Politiker argumentiert, ein verstärkter Kohlestromeinsatz könne die Strompreise senken und zugleich den Verbrauch von Erdgas reduzieren. Dadurch ließe sich Gas für den Winter einsparen und der Füllstand der Speicher erhöhen. Hintergrund seien die infolge des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Gaspreise. Für die deutsche Wirtschaft erhofft sich Müller Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr.

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    Seine Forderung stützt Müller auf den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Darin ist festgehalten, dass der Zeitplan für die Abschaltung oder Überführung von Kohlekraftwerken in die Reserve davon abhängen soll, wie schnell steuerbare Gaskraftwerke mit vergleichbarer Leistung zugebaut werden. Die derzeit in der Reserve befindlichen Kohlekraftwerke könnten nach Einschätzung des Abgeordneten kurzfristig reaktiviert werden. Die Frage solle nun innerhalb der Koalition beraten werden. Mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stehe er bereits im Austausch.

    Als Übergangslösung soll Kohle nach Müllers Vorstellungen so lange eingesetzt werden, bis ausreichende neue Gaskraftwerkskapazitäten verfügbar sind. Dies könnte nach seiner Einschätzung 2030 oder 2031 der Fall sein. Den Einwand, dass Kohle zu den klimaschädlichsten Energieträgern zählt, begegnet Müller mit dem Hinweis auf den europäischen Emissionshandel. Zudem wolle er das Thema mit der SPD beraten.

    Die energiepolitische Kehrtwende fällt in eine ohnehin angespannte Klimabilanz. Deutschland droht nach vorläufigen Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende, sein Klimaziel für 2026 zu verfehlen. Demnach sank der Treibhausgasausstoß im ersten Halbjahr lediglich um rund sieben Millionen auf 327 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte der gesetzlich erlaubte Jahreswert von etwa 625 Millionen Tonnen um rund zehn Millionen Tonnen überschritten werden.

    Das Bundesumweltministerium hält die Prognose allerdings für verfrüht. Eine belastbare Bilanz werde erst im März 2027 vorliegen. Ausschlaggebend seien unter anderem Wetter, erneuerbare Stromerzeugung und Konjunktur. Das im Frühjahr beschlossene Klimaschutzprogramm, darunter Maßnahmen für Elektromobilität und Windkraftausbau, soll die Zielerreichung unterstützen.



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    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Ariva Indikation (28. August 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.






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