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    Neue Ära für MPC Capital: Umfirmierung und Zahlen am 3. September

    **MPC Capital firmiert künftig als MPC Oceanic Group – Halbjahreszahlen am 3. September**

    Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG steht vor einem strategischen und kommunikativen Neuanfang. Nach Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. August 2026 soll das Hamburger Unternehmen künftig unter dem Namen MPC Oceanic Group AG auftreten. Die Umfirmierung wird mit der Eintragung der Hauptversammlungsbeschlüsse in das Handelsregister wirksam, die im September erwartet wird.

    Mit der neuen Firmierung will das Unternehmen seine Weiterentwicklung von einem klassischen Investmenthaus zu einer integrierten Service- und Investmentgruppe für maritime Wirtschaft und Energieinfrastruktur stärker sichtbar machen. Die etablierte Marke „MPC“ bleibt erhalten. Der Zusatz „Oceanic“ soll zugleich die internationale Ausrichtung sowie den Schwerpunkt auf maritime und energiebezogene Infrastruktur unterstreichen.

    Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Dazu gehörte auch die Ausschüttung einer Dividende von 0,27 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Das entspricht einem Ausschüttungsvolumen von rund 9,5 Millionen Euro und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Die Zahlung erfolgt steuerfrei aus dem steuerlichen Einlagekonto gemäß § 27 Körperschaftsteuergesetz.

    Im Mittelpunkt der nächsten Investorenkommunikation stehen die Halbjahreszahlen 2026. Der Halbjahresfinanzbericht wird am Donnerstag, 3. September, um 7.00 Uhr MESZ veröffentlicht. Um 10.00 Uhr folgt ein englischsprachiger Earnings Webcast. Vorstandschef Constantin Baack und Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein wollen die Kennzahlen erläutern und ein Update zur Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss ist eine Fragerunde vorgesehen. Die Veranstaltung soll rund eine Stunde dauern und wird aufgezeichnet auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Die Präsentation steht dort bereits ab 8.30 Uhr zur Verfügung.

    Die Gesellschaft ist seit mehr als 30 Jahren in der Entwicklung, Strukturierung, Finanzierung und im Management von Investitionen in der maritimen Wirtschaft und im Energiesektor aktiv. Gemeinsam mit institutionellen Investoren, Industrieunternehmen und strategischen Partnern betreibt und verwaltet sie nach eigenen Angaben mehr als 400 Schiffe und Energieanlagen. Der Gesamtwert der betreuten Vermögenswerte beläuft sich auf rund 5,6 Milliarden Euro. MPC beschäftigt etwa 280 Mitarbeiter in zehn Ländern.

    Die Aktie ist unter der ISIN DE000A1TNWJ4 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mit der Umfirmierung und den anstehenden Halbjahreszahlen richtet sich der Fokus nun darauf, ob das Unternehmen seine strategische Neupositionierung auch operativ und finanziell untermauern kann.



    MPC Muenchmeyer Petersen Capital

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    ISIN:DE000A1TNWJ4WKN:A1TNWJ
    MPC Muenchmeyer Petersen Capital direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 5,44EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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