EUWAX AG unter neuer Kontrolle: Stiftung hält mittelbar 84,15 Prozent

Direkt hält die Stiftung nach den Angaben keine Aktien des Stuttgarter Unternehmens. Die Beteiligung wird vielmehr über die Boerse Stuttgart GmbH zugerechnet. Stimmrechtsinstrumente, etwa Optionen oder andere Finanzinstrumente mit möglichem Aktienbezug, besitzt die Stiftung nicht. Der gemeldete Anteil von 84,15 Prozent entfällt damit vollständig auf zugerechnete Stimmrechte.

Die Boerse Stuttgart Group Stiftung hat am 26. August 2026 mittelbar die Kontrolle über die EUWAX Aktiengesellschaft übernommen. Das geht aus zwei am 27. August veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervor. Demnach sind der Stiftung beziehungsweise der von ihr kontrollierten Boerse Stuttgart GmbH insgesamt 4.333.554 Aktien der EUWAX AG zugerechnet. Dies entspricht 84,15 Prozent der insgesamt 5,15 Millionen Stimmrechte.

Auslöser der Kontrollübernahme war kein klassischer Aktienkauf am Kapitalmarkt. Die Boerse Stuttgart Group Stiftung trat der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. bei, während die übrigen Mitglieder den Verein verließen. Dadurch erlangte die Stiftung die Stimmrechtsmehrheit in der Vereinigung und übernahm zugleich deren Funktion als Konzernspitze. Die Vereinigung soll demnächst identitätswahrend in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden.

Mit dem Wechsel überschritt die Stiftung sämtliche relevanten gesetzlichen Stimmrechtsschwellen zwischen 10 und 75 Prozent. Die Meldung umfasst damit die Schwellen von 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 75 Prozent. Die Boerse Stuttgart GmbH wird in der Beteiligungskette als Anteilseignerin mit einem Stimmrechtsanteil von 84,15 Prozent ausgewiesen. Oberhalb der GmbH stehen die Stiftung sowie die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.

Die Stiftung begründet den Schritt mit der Umsetzung strategischer Ziele. Für die kommenden zwölf Monate sind nach eigener Aussage derzeit keine weiteren Erwerbe von Stimmrechten geplant. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der EUWAX AG – insbesondere des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung oder der Dividendenpolitik – werde ebenfalls nicht angestrebt.

Gleichzeitig will die neue Konzernspitze, ebenso wie zuvor die Vereinigung, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der EUWAX AG nehmen. Konkrete personelle Maßnahmen wurden nicht angekündigt.

Da die Kontrolle über die Vereinigung durch den Austritt der übrigen Mitglieder und nicht durch einen Aktienerwerb erlangt wurde, mussten nach Angaben der Stiftung weder Eigen- noch Fremdmittel eingesetzt werden. Die Mitteilungen dokumentieren damit vor allem eine Neuordnung der Eigentümer- und Kontrollstruktur innerhalb des Börsenkonzerns, nicht aber eine Veränderung des operativen Geschäfts der EUWAX AG.

Die EUWAX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 47,30EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.