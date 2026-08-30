Inflation steigt: Deutsche Staatsanleihen geraten unter Druck

Klare Impulse fehlten dem Markt zunächst. Rückläufige Rohölpreise konnten den Anleihen keinen nachhaltigen Auftrieb verleihen. Normalerweise dämpfen sinkende Energiepreise die Inflationserwartungen und erhöhen damit die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere. Die Aufmerksamkeit der Anleger wurde jedoch zugleich durch geopolitische Unsicherheiten belastet. Die Reise von CIA-Direktor John Ratcliffe nach Moskau und Berichte über eine Warnung Russlands vor einem möglichen Angriff auf Nato-Verbündete sorgten für Verunsicherung. Über den Inhalt der Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich im Wochenverlauf überwiegend schwach bis kaum verändert gezeigt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab zunächst um 0,11 Prozent auf 123,92 Punkte nach. Später fiel er auf 123,60 Punkte, bevor er sich zwischenzeitlich bei 124,06 Punkten stabilisierte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bewegte sich entsprechend in einer engen Spanne zwischen 3,23 und 3,27 Prozent.

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Auch die deutschen Konjunkturdaten bewegten die Kurse nur begrenzt. Das von GfK und NIM ermittelte Konsumklima verbesserte sich im Juli stärker als erwartet. Ausschlaggebend waren vor allem gestiegene Einkommenserwartungen und eine leicht gesunkene Sparneigung. Die Entwicklung deutet auf eine gewisse Aufhellung der Verbraucherstimmung hin, dürfte zugleich aber die Erwartungen an eine robuste Binnennachfrage stärken.

Im Euroraum beschleunigte sich das Wachstum der Geldmenge im Juli auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Auch die Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte nahm stärker zu. Ein kräftigeres Geld- und Kreditwachstum kann auf zunehmende Inflationsrisiken hindeuten, gilt jedoch als wenig verlässlicher Frühindikator. Entsprechend blieb die unmittelbare Marktreaktion begrenzt.

Deutlich mehr Beachtung fanden die Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien. In Frankreich stieg die jährliche Teuerungsrate im August von 2,4 auf 2,7 Prozent und lag damit über den Erwartungen. In Spanien erhöhte sie sich von 3,9 auf 4,5 Prozent – der höchste Wert seit Anfang 2023. Verantwortlich waren vor allem wieder gestiegene Energiepreise, die durch die Zuspitzung des Konflikts im Iran nach oben getrieben worden waren.

An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im September inzwischen als nahezu sicher. Zusätzlichen Druck erzeugten Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh. Er signalisierte angesichts der hohen US-Inflation Bereitschaft zu einer strafferen Geldpolitik. Die US-Inflationsdaten für August dürften damit entscheidend für den weiteren Kurs der Federal Reserve sein. Die europäischen Anleihemärkte reagierten darauf allerdings deutlich verhaltener als die US-Märkte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 123,5EUR auf L&S Exchange (28. August 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

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