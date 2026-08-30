Benzin-Alarm im Iran und Drohnen gegen Russland: Infrastruktur als Waffe

Der regionale Leiter der Nationalen Erdölgesellschaft, Fereydun Jasemi, machte vor allem Gerüchte in sozialen Netzwerken für den Ansturm verantwortlich. Einige Tankstellen mussten demnach vorübergehend schließen, weil ihre Vorräte erschöpft waren. Die Regierung versucht, die Lage zu beruhigen. Präsident Massud Peseschkian rief staatliche Stellen und die Bevölkerung zu einem sparsameren Verbrauch auf. Ein Sprecher des Präsidialamts erklärte, es werde keinen „plötzlichen Schock“ geben. Änderungen an den geltenden Tankkontingenten seien zunächst nicht geplant.

In Teheran haben Berichte über mögliche Engpässe bei der Benzinversorgung eine außergewöhnlich hohe Nachfrage ausgelöst. Nach Angaben von Einwohnern bildeten sich an Tankstellen der iranischen Hauptstadt teils mehr als einen Kilometer lange Schlangen. Autofahrer warteten demnach sogar in der Nacht auf eine Tankmöglichkeit. Behörden zufolge wurde am Montag landesweit beziehungsweise in Teheran so viel Benzin abgesetzt wie bislang in diesem Jahr an keinem anderen Tag.

Die Nervosität ist vor dem Hintergrund der jüngsten militärischen Eskalation zu sehen. Bei US-israelischen Angriffen auf den Iran im März und Anfang April wurden nach Regierungsangaben auch Anlagen der Öl- und Gasindustrie sowie Treibstofflager beschädigt. Teile der Infrastruktur seien inzwischen repariert worden. Benzin ist im Iran stark subventioniert: Besitzer von Fahrzeugen können monatlich bis zu 60 Liter zu einem vergünstigten Preis beziehen, während zusätzliche Mengen deutlich teurer sind. In einigen Regionen wurde die Abgabe zuletzt rationiert.

Für die Regierung ist das Thema politisch besonders sensibel. Eine Benzinpreiserhöhung hatte vor sieben Jahren landesweite Proteste ausgelöst, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Neue Engpässe oder Preissignale könnten daher nicht nur wirtschaftliche, sondern auch erhebliche innenpolitische Folgen haben.

Parallel verschärft die Ukraine den wirtschaftlichen Druck auf Russland. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, die Zahl der ukrainischen Langstrecken-Drohnenangriffe deutlich zu erhöhen. Ziel sei eine tägliche Kapazität von 1.000 Drohnen; derzeit würden durchschnittlich mehr als 300 solcher Angriffe durchgeführt. Im Fokus stehen nach ukrainischen Angaben Ölraffinerien, Logistikzentren und militärische Einrichtungen.

Selenskyj zufolge haben die Attacken bereits Russlands Treibstoffversorgung, Exporte und Logistikkapazitäten beeinträchtigt. Zudem drohte er mit einer Blockade weiterer russischer Schwarzmeerhäfen. Moskau weist die wirtschaftlichen Schäden zwar nicht vollständig zurück, bewertet sie jedoch als beherrschbar und droht seinerseits mit einer weiteren Eskalation. Damit wird kritische Infrastruktur zunehmend zum zentralen Instrument wirtschaftlicher Kriegsführung.

Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 3,050USD auf Ariva Indikation (28. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.