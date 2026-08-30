🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin
    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Benzin-Alarm im Iran und Drohnen gegen Russland: Infrastruktur als Waffe

    Benzin-Alarm im Iran und Drohnen gegen Russland: Infrastruktur als Waffe
    Foto:

    **Energieversorgung und Infrastruktur werden zu strategischen Waffen**

    In Teheran haben Berichte über mögliche Engpässe bei der Benzinversorgung eine außergewöhnlich hohe Nachfrage ausgelöst. Nach Angaben von Einwohnern bildeten sich an Tankstellen der iranischen Hauptstadt teils mehr als einen Kilometer lange Schlangen. Autofahrer warteten demnach sogar in der Nacht auf eine Tankmöglichkeit. Behörden zufolge wurde am Montag landesweit beziehungsweise in Teheran so viel Benzin abgesetzt wie bislang in diesem Jahr an keinem anderen Tag.

    Der regionale Leiter der Nationalen Erdölgesellschaft, Fereydun Jasemi, machte vor allem Gerüchte in sozialen Netzwerken für den Ansturm verantwortlich. Einige Tankstellen mussten demnach vorübergehend schließen, weil ihre Vorräte erschöpft waren. Die Regierung versucht, die Lage zu beruhigen. Präsident Massud Peseschkian rief staatliche Stellen und die Bevölkerung zu einem sparsameren Verbrauch auf. Ein Sprecher des Präsidialamts erklärte, es werde keinen „plötzlichen Schock“ geben. Änderungen an den geltenden Tankkontingenten seien zunächst nicht geplant.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Die Nervosität ist vor dem Hintergrund der jüngsten militärischen Eskalation zu sehen. Bei US-israelischen Angriffen auf den Iran im März und Anfang April wurden nach Regierungsangaben auch Anlagen der Öl- und Gasindustrie sowie Treibstofflager beschädigt. Teile der Infrastruktur seien inzwischen repariert worden. Benzin ist im Iran stark subventioniert: Besitzer von Fahrzeugen können monatlich bis zu 60 Liter zu einem vergünstigten Preis beziehen, während zusätzliche Mengen deutlich teurer sind. In einigen Regionen wurde die Abgabe zuletzt rationiert.

    Für die Regierung ist das Thema politisch besonders sensibel. Eine Benzinpreiserhöhung hatte vor sieben Jahren landesweite Proteste ausgelöst, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Neue Engpässe oder Preissignale könnten daher nicht nur wirtschaftliche, sondern auch erhebliche innenpolitische Folgen haben.

    Parallel verschärft die Ukraine den wirtschaftlichen Druck auf Russland. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, die Zahl der ukrainischen Langstrecken-Drohnenangriffe deutlich zu erhöhen. Ziel sei eine tägliche Kapazität von 1.000 Drohnen; derzeit würden durchschnittlich mehr als 300 solcher Angriffe durchgeführt. Im Fokus stehen nach ukrainischen Angaben Ölraffinerien, Logistikzentren und militärische Einrichtungen.

    Selenskyj zufolge haben die Attacken bereits Russlands Treibstoffversorgung, Exporte und Logistikkapazitäten beeinträchtigt. Zudem drohte er mit einer Blockade weiterer russischer Schwarzmeerhäfen. Moskau weist die wirtschaftlichen Schäden zwar nicht vollständig zurück, bewertet sie jedoch als beherrschbar und droht seinerseits mit einer weiteren Eskalation. Damit wird kritische Infrastruktur zunehmend zum zentralen Instrument wirtschaftlicher Kriegsführung.



    Benzin

    +2,22 %
    -7,90 %
    -5,86 %
    -4,47 %
    +53,93 %
    +14,45 %
    +39,22 %
    +61,10 %

    Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 3,050USD auf Ariva Indikation (28. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Benzin-Alarm im Iran und Drohnen gegen Russland: Infrastruktur als Waffe **Energieversorgung und Infrastruktur werden zu strategischen Waffen** In Teheran haben Berichte über mögliche Engpässe bei der Benzinversorgung eine außergewöhnlich hohe Nachfrage ausgelöst. Nach Angaben von Einwohnern bildeten sich an Tankstellen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     