AUTO1 Group erhöht Stimmrechte – Halbjahresbericht am 2. September

Bezugsaktien im Sinne des § 41 Abs. 2 WpHG wurden laut Veröffentlichung nicht ausgegeben. Zudem verfügt die AUTO1 Group über keine Mehrstimmrechte. Damit entfällt die gesamte neue Stimmrechtszahl auf reguläre Stimmrechte. Die Mitteilung dient der gesetzlich vorgeschriebenen europaweiten Verbreitung und richtet sich an Investoren sowie den Kapitalmarkt.

Die AUTO1 Group SE hat die Gesamtzahl ihrer Stimmrechte aktualisiert. Wie das Berliner Online-Unternehmen am 28. August 2026 über den Meldedienst EQS mitteilte, beläuft sich die neue Zahl der Stimmrechte auf insgesamt **221.975.858**. Die Änderung wurde zum 27. August 2026 wirksam und steht im Zusammenhang mit einer sonstigen Kapitalmaßnahme nach § 41 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anpassung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist insbesondere für die Berechnung von Beteiligungsquoten relevant. Aktionäre und meldepflichtige Investoren müssen ihre jeweiligen Stimmrechtsanteile gegebenenfalls auf Grundlage der aktualisierten Gesamtzahl überprüfen. Aus der Mitteilung selbst gehen weder die konkrete Ursache der Kapitalmaßnahme noch eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse einzelner Aktionäre hervor.

Parallel hat die AUTO1 Group eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihres nächsten Finanzberichts vorgelegt. Demnach will das Unternehmen am **2. September 2026** den Halbjahres- beziehungsweise Q2-Finanzbericht veröffentlichen. Die Publikation soll sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar sein. Als Abrufstelle nennt AUTO1 seine Investor-Relations-Webseite unter **ir.auto1-group.com/financial-reports** beziehungsweise den entsprechenden Bereich der Unternehmensseite.

Mit dem Bericht werden Anleger detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 erhalten. Im Mittelpunkt dürften dabei neben Umsatz und Ergebnis auch operative Kennzahlen des digitalen Gebrauchtwagenhandels, die Entwicklung des Fahrzeugabsatzes sowie Aussagen zur weiteren strategischen Ausrichtung stehen. AUTO1 betreibt eine technologiegestützte Handelsplattform für gebrauchte Fahrzeuge und ist in mehreren europäischen Märkten aktiv.

Die beiden EQS-Mitteilungen enthalten noch keine Angaben zu Finanzkennzahlen oder zur Prognose des Unternehmens. Sie dokumentieren vielmehr formale kapitalmarktrechtliche Pflichten: Zum einen die Aktualisierung der Stimmrechtsbasis nach einer Kapitalmaßnahme, zum anderen die fristgerechte Ankündigung eines regulierten Finanzberichts. Für Investoren ist insbesondere der bevorstehende Halbjahresbericht von Bedeutung, da er neue Hinweise auf Wachstum, Profitabilität und mögliche Auswirkungen der Marktbedingungen auf das Geschäftsmodell liefern dürfte. Die AUTO1 Group hat ihren Sitz in Berlin und ist im regulierten Kapitalmarkt vertreten.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 22,18EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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