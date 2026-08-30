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    CPI Europe legt operativ zu – doch der Gewinn bricht deutlich ein

    **CPI Europe steigert operative Erträge trotz rückläufiger Neubewertungen**

    Die CPI Europe AG hat im ersten Halbjahr 2026 operativ zugelegt, musste beim Ergebnis jedoch einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Wie das Immobilienunternehmen am Freitag mitteilte, handelt es sich um ungeprüfte Finanzzahlen. Die Mieterlöse stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 291,4 Millionen Euro. Wesentliche Wachstumstreiber waren der Erwerb des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie ein Like-for-like-Mietwachstum von 2,4 Prozent.

    Das Ergebnis aus dem Asset Management erhöhte sich um 7,6 Prozent auf 251,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis legte um 15 Prozent auf 224,3 Millionen Euro zu. Belastet wurde die Gewinnentwicklung allerdings durch deutlich geringere Neubewertungen. Diese summierten sich im ersten Halbjahr auf 63,8 Millionen Euro, nach 136,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank deshalb um 17,7 Prozent auf 267,2 Millionen Euro.

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    Auch vor Steuern und unter dem Strich verzeichnete CPI Europe Rückgänge. Das Ergebnis vor Ertragsteuern fiel um 18,5 Prozent auf 200,2 Millionen Euro, das Konzernergebnis verringerte sich um 25 Prozent auf 158,3 Millionen Euro. Positiv entwickelte sich hingegen das Finanzergebnis, das sich von minus 79,1 Millionen auf minus 67 Millionen Euro verbesserte. Ausschlaggebend waren vor allem positive Bewertungseffekte aus Zinsderivaten.

    Parallel setzte der Konzern seine strategische Portfoliooptimierung fort. Im Berichtszeitraum wurden Immobilien im Gesamtwert von 321,7 Millionen Euro veräußert. Ende Juni umfasste das Portfolio 355 Objekte mit einem Gesamtwert von 8,57 Milliarden Euro und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen Quadratmetern. Der Vermietungsgrad lag bei 93,5 Prozent, die Bruttorendite bei 6,9 Prozent.

    Die Bilanz bleibt nach Unternehmensangaben solide. Die Eigenkapitalquote betrug 49,6 Prozent, der konsolidierte Verschuldungsgrad 40,2 Prozent. Die liquiden Mittel stiegen auf 346,8 Millionen Euro. Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf 33,50 Euro, der EPRA-NTA je Aktie auf 37,92 Euro.

    Für die kommenden Monate kündigte CPI Europe eine weitere Konzentration auf das Kerngeschäft und die Portfoliooptimierung an. Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklung des tschechischen Wohnungsbestands sowie der Ausbau von Retail Parks. Zudem prüft der Konzern, Einzelhandelsimmobilien von CPI Europe, S IMMO und CPI Property Group in einer separaten Holding zu bündeln. Dies soll das Asset Management und die externe Finanzierung erleichtern. Parallel meldete S IMMO für das erste Halbjahr ein Periodenergebnis von 44,4 Millionen Euro.



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    Die Immofinanz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,46EUR auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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