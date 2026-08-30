Nach dem Rückschlag bei Deutsche Rohstoff: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

Im Zentrum der Diskussion steht die langfristige Perspektive von Öl als Energieträger. Ein Teil der Community geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage ihren Höhepunkt erreicht oder bereits überschritten hat. Als Begründung werden vor allem der beschleunigte Hochlauf der Elektromobilität in Europa und China, Effizienzgewinne sowie strukturelle Veränderungen im Verkehrs- und Energiesektor angeführt. In diesem Lager wird argumentiert, dass Unternehmen wie Deutsche Rohstoff in einem nicht mehr wachsenden Markt agieren und daher dauerhaft mit niedrigen Bewertungsmultiplikatoren leben müssen. Das historisch moderate KGV von 5,82 wird in diesem Kontext nicht als Fehlbewertung, sondern als Ausdruck eines strukturell wenig gefragten Sektors interpretiert.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Börsencommunity. Trotz eines Research-Updates mit angehobenem Kursziel verlor der Titel auf Wochensicht rund 8,5 Prozent und pendelte zwischen 93,00 Euro am oberen und 82,70 Euro am unteren Ende der Handelsspanne. Auslöser der intensiven Debatte war weniger das Zahlenwerk als die Grundsatzfrage, wie nachhaltig das Geschäftsmodell eines Öl- und Gasförderers in einem sich wandelnden Energiemarkt ist – und ob die aktuelle Bewertung diesem Spannungsfeld gerecht wird.

Dem gegenüber steht eine Gruppe von Anlegern, die die Peak-Oil-These zumindest für die kommenden Jahre klar zurückweist. Unter Verweis auf Prognosen von IEA und OPEC, die ihre Nachfrageerwartungen in der Vergangenheit mehrfach nach oben anpassen mussten, wird erwartet, dass der globale Ölverbrauch vor allem in Schwellenländern weiter wächst. Die Community verweist auf den niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch in Regionen wie Indien, Südostasien und dem Nahen Osten und leitet daraus ein anhaltendes Nachfragepotenzial ab. In dieser Sichtweise bleibt Öl aufgrund seiner Energiedichte, Verfügbarkeit und Kostenstruktur auf Jahrzehnte ein zentraler Energieträger, auch wenn der Anteil alternativer Technologien steigt.

Starke operative Entwicklung trifft auf Bewertungszweifel

Unabhängig von der makroökonomischen Grundsatzdebatte wird die operative Entwicklung der Deutschen Rohstoff überwiegend positiv bewertet. Mehrfach hervorgehoben werden die im Research-Update genannten Kennzahlen: ein Umsatzsprung im zweiten Quartal um gut 50 Prozent, ein deutlich gesteigertes EBITDA sowie eine sehr hohe Marge im Kerngeschäft Öl und Gas. Die geplante Ausweitung der Produktion auf 24.000 bis 26.000 Barrel Öläquivalent pro Tag bis Jahresende wird als Beleg für die Skalierbarkeit des US-Schieferölportfolios gewertet. In der Community wird zudem darauf verwiesen, dass sich Bohrinvestitionen nach Unternehmensangaben innerhalb von rund einem Jahr amortisieren sollen, was als Indiz für niedrige Break-even-Preise und robuste Cashflows interpretiert wird.

Als weiterer Pluspunkt gilt die Rolle von Deutsche Rohstoff als opportunistischer Rohstoffinvestor. Die Beteiligung an Almonty und das übrige Metallportfolio werden von mehreren Diskutanten als zweites Standbein gesehen, das den reinen Öl- und Gasfokus abmildert. Spekulativ wird in den Beiträgen durchgerechnet, welchen Wert ein vollständiger oder teilweiser weiterer Verkauf der verbliebenen Almonty-Anteile je Aktie freisetzen könnte. Diese Überlegungen sind klar als Erwartungen der Community zu werten, zeigen aber, dass der Beteiligungsbereich als potenzieller Werttreiber wahrgenommen wird.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung der Aktie umstritten. Während das angehobene Kursziel eines Analysehauses und das niedrige KGV für einige Anleger auf eine Unterbewertung hindeuten, argumentieren Skeptiker, dass der Markt seit Jahren konstant ähnliche Multiples für Ölwerte vergibt – und damit strukturelle Risiken bereits einpreist. In dieser Lesart sind hohe Gewinne und Dividenden zwar realistisch, eine deutliche Neubewertung nach oben aber nur schwer vorstellbar, solange das Unternehmen überwiegend in einem Sektor ohne Wachstumsperspektive tätig ist.

Geopolitik, Ölpreis und die Marke von 82,70 Euro

Stark diskutiert wurden in der Woche auch geopolitische Szenarien. Ein Teil der Community sieht in anhaltenden Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine sowie in knapper werdenden strategischen Reserven eher Rückenwind für den Ölpreis. Andere skizzieren das Gegenmodell: Ein überraschender Frieden und eine Auflösung von Sanktionen könnten zu einem massiven Angebotsanstieg führen und die Preise deutlich drücken. Beide Lager betonen, dass solche Entwicklungen für die Ergebnislage von Deutsche Rohstoff erheblich wären, ohne dass sich deren Eintrittswahrscheinlichkeit seriös quantifizieren lässt.

Für die unmittelbare Kursentwicklung rücken technische Marken in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 93,00 Euro fungiert als erster Widerstand, während das Wochentief bei 82,70 Euro als wichtige Unterstützung gesehen wird. Angesichts eines unterdurchschnittlichen Handelsvolumens – rund 0,4-mal des Wochenschnitts – wird die jüngste Korrektur von Teilen der Community eher als Konsolidierung nach vorangegangenen Kursgewinnen interpretiert denn als Trendbruch. Gleichzeitig bleibt die Aktie anfällig für schnelle Ausschläge, sollte der Ölpreis stärker schwanken oder neue Unternehmensmeldungen zu Produktion, Investitionen oder Beteiligungen veröffentlicht werden.

In der kommenden Woche dürften daher vor allem die Entwicklung des Ölpreises, mögliche weitere Aussagen des Managements auf Investorenveranstaltungen sowie die Verteidigung der Unterstützung um 82,70 Euro im Fokus stehen. Die Community bleibt gespalten zwischen der Sicht auf Deutsche Rohstoff als günstig bewerteten Cashflow-Lieferanten und der Sorge, dass ein strukturell schwieriger Ölmarkt die Fantasie für höhere Kurse begrenzt.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -8,5 % Wochenhoch / Wochentief 93,00€ / 82,70€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 436,97 Mio.EUR

Stand: 30.08.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 93,00€ und das Wochentief bei 82,70€ die zunächst wichtigsten Marken.