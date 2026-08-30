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    Es gibt wieder Zinsen

    Seit Jahren war der Zinsmarkt nicht mehr so spannend wie im Sommer 2026. Das hat Folgen für den Wohnungskauf und das Sparen auf dem Tagesgeldkonto.

    Was börseninteressierte Anleger am 18. August beobachten konnten, ist durchaus bemerkenswert: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist auf Mehrjahreshochs gestiegen, auch bei langlaufenden US-Staatsanleihen klettern die Renditen auf Niveaus, die Anleger seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. „Die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit stieg auf ein 15-Jahres-Hoch“, so die Experten vom Lynx-Broker. Sie legte bis auf 3,25 Prozent zu, den höchsten Stand seit Mai 2011.

    Für potenzielle Hauskäufer ist die Entwicklung am Zinsmarkt wichtig und misslich zugleich. Zwar verblasst so langsam die Erinnerung an die Tiefstände der Immobilienfinanzierung im Jahr 2020, als Wohnungen mit einer Zinsbelastung von 0,5 Prozent bei einer Zehnjahresfinanzierung oder sogar darunter finanziert werden konnten. Allerdings nähert sich die Zinsbelastung einem Level, das an längst vergessene Zeiten erinnert. Für eine zehnjährige Immobilienfinanzierung müssen interessierte Käufer mittlerweile rund 3,8 Prozent pro Jahr hinlegen. Bei einer Zinsbindung auf fünf oder 20 Jahre sieht es nicht viel anders aus. Die Kurve ist relativ flach.

    Die Gründe liegen in der Entwicklung am Zinsmarkt und im Geschehen rund um die Europäische Zentralbank. Der Iran-Krieg und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus treiben die Sorge vor dauerhaft höheren Energiepreisen. Genau das ist Gift für die Inflationsbekämpfung. Steigt der Ölpreis weiter, könnten die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen länger hoch zu halten oder sogar wieder an der Zinsschraube zu drehen. Die europäischen Anleiherenditen haben diese Sorge bereits eingepreist. Mit Blick auf 2027 können Optimisten immerhin hoffen, dass ein Ende des Iran-Konflikts und damit eine deutliche Entspannung bei den Energiepreisen den Druck auf die Inflation mindern könnte. Das würde den Notenbanken wieder mehr Spielraum auf dem Weg nach unten geben.

    Sparer erleben eine neue Welt

    Wer sich im Moment so sehr freuen kann wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, sind deutsche Sparer, die Geld auf Tagesgeldkonten parken wollen. Der Wettbewerb tobt. Niemand hat mehr eine Veranlassung, sein Geld auf dem Girokonto bei Volksbanken oder Sparkassen nahezu unverzinst liegen zu lassen. Das war jedoch schon in den Vorjahren eine schlechte Idee wie an dieser Stelle mehrfach beschrieben. Selbst sehr defensive Anlagezertifikate erlauben je nach Produkt und Risiko Erträge von mehreren Prozent pro Jahr. Doch auch beim Tagesgeld ist nun einiges möglich.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Es gibt wieder Zinsen Seit Jahren war der Zinsmarkt nicht mehr so spannend wie im Sommer 2026. Das hat Folgen für den Wohnungskauf und das Sparen auf dem Tagesgeldkonto. Was börseninteressierte Anleger am 18. August beobachten konnten, ist durchaus bemerkenswert: Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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