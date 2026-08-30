Kissigs Rückblick 35/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Rocket Lab, Comfort Systems, Vincorion, Deutsche Rohstoff AG und Quanta Services. Meine Finanzinvestoren legten zu, alles andere tauchte ab. Mehr oder weniger...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



