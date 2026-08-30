Kissigs Rückblick 35/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Rocket Lab, Comfort Systems, Vincorion, Deutsche Rohstoff AG und Quanta Services. Meine Finanzinvestoren legten zu, alles andere tauchte ab. Mehr oder weniger...
Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung sowie altkluge Einschätzungen. Natürlich... ツ
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