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    Silber: Alarm nach Abverkauf

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    Silberpreis unter Druck: Ist die Rallye nach dem Warsh-Hammer jetzt beendet? 

    Der Silberpreis geriet am Freitag nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh massiv unter Druck. Unter Anlegern herrscht Alarmstimmung. Ist die Silberrallye noch zu retten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Rede setzt Silberpreis massiv unter Druck
    • US-Daten könnten die Silberrallye wieder antreiben
    • Silber bleibt über 60 Dollar charttechnisch intakt
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    Silber: Alarm nach Abverkauf - Silberpreis unter Druck: Ist die Rallye nach dem Warsh-Hammer jetzt beendet? 
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis taumelt ins Wochenende

    Die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium wurde im Vorfeld mit großer Spannung erwartet. Würde sie Gold und Silber einen weiteren Schub geben? Erinnerungen an die Rede seines Vorgängers Jerome Powell auf dem Symposium 2025 nährten entsprechende Hoffnungen.

    Doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger schlug Warsh einen anderen Ton an. Das Thema Zinserhöhungen ist wieder ganz heiß. Die heftigen Reaktionen auf die Rede lassen es vermuten: Damit hatten die Marktakteure nicht unbedingt gerechnet; zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Der Goldpreis stürzte mit einem für seine Verhältnisse knackigen Tagesverlust von über 3 Prozent regelrecht ab. Der Preisrückgang bei Silber fiel sogar noch deutlicher aus und auch Platin kam nicht ungeschoren davon. 

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    Ist die Silberrallye noch zu retten?

    Nach der Warsh-Rede griffen die üblichen Marktmechanismen. Die Marktakteure begannen damit, die Aussicht auf eine Zinsanhebung durch die Fed einzupreisen. Die Renditen der US-Staatsanleihen legten kräftig zu. Der US-Dollar-Index reagierte auf den Renditeanstieg und setzte seine Erholung fort – notiert aber noch immer unterhalb der wichtigen Marke von 100 Punkten. Dass der US-Dollar-Index die Handelswoche unterhalb von 100 Punkten beendete, ist für Silber und die anderen Edelmetalle durchaus ein Hoffnungsschimmer. Und auch aus charttechnischer Sicht ist auch noch nicht sonderlich viel passiert. Kurzum. Man sollte den Rücksetzer noch nicht überbewerten. Die nächsten Handelstage werden zeigen, wie nachhaltig dieser Rücksetzer tatsächlich ist.

    (US-)Daten könnten Silber wieder anschieben

    Der Freitag hat im Edelmetallsektor viel Staub aufgewirbelt. Die Silberrallye wankt. Nach dem kräftigen Preisrückgang sind die 70 US-Dollar erst einmal in weite Ferne gerückt. Zuletzt scheiterten mehrere Versuche des Edelmetalls, diese Hürde zu überspringen. Womöglich lässt sich damit auch ein Teil der Freitagsverluste erklären. Man hatte offenkundig darauf spekuliert, dass die Warsh-Rallye den Silberpreis durch diesen Widerstand drücken würde. Die Spekulation ging nicht auf. Gewinnmitnahmen setzten ein. 

    In den nächsten Tagen werden zahlreiche frische US-Daten veröffentlicht. Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag erwartet wird, hat das Potenzial, Gold und Silber wieder anzuschieben. Als Blaupause könnte hier der US-Arbeitsmarktbericht für Juli dienen, der bei seiner Veröffentlichung Anfang August den Edelmetallen Beine machte.

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    Fazit – Die Silberrallye ist noch zu retten

    Der deutliche Preisrückgang wirft die Silberrallye zurück. Der Widerstand um 70 US-Dollar hat aufgrund des neuerlichen Scheiterns seine Relevanz noch einmal deutlich verstärkt. Die nächsten Handelstage werden weitere Klarheit darüber bringen, wie beschädigt die Silberrallye tatsächlich ist. Aus charttechnischer Sicht gilt: Solange Der Silberpreis oberhalb von 60 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich. Der Widerstand um 70 US-Dollar muss aufgebrochen werden, um die Rallye fortzusetzen. 

    Die Aktien der Silberproduzenten gerieten am Freitag ebenfalls unter die Räder. In den nächsten Tagen könnten sich bei Hecla Mining, Pan American Silver oder auch Fresnillo unter antizyklischen Aspekten Gelegenheiten bieten.

    Ungeachtet kurzfristiger Risiken weist der Silberpreis auf mittlere Sicht unverändert enorme Chancen auf. Der Vertrauensverlust in den Greenback schreitet mit jedem US-Dollar Schuldenzuwachs kontinuierlich voran. Gold und Silber könnten als sichere Häfen schneller wieder gefragt sein, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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