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    Chamenei wirbt für gemeinsame Front gegen USA und Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Chamenei nennt USA und Israel Feinde der Muslime
    • Irans Führer ruft muslimische Staaten zur Einheit
    • Streit um die Straße von Hormus belastet den Konflikt
    Chamenei wirbt für gemeinsame Front gegen USA und Israel
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans oberster Führer Modschtaba Chamenei hat die USA und Israel als Feinde der gesamten muslimischen Gemeinschaft bezeichnet. In einer seltenen Nachricht rief er die muslimischen Länder, insbesondere jene in Westasien und am Golf, zur Einheit auf. Diese müssten ihren wahren "Feind" erkennen und dessen Pläne durchkreuzen, hieß es in der von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna veröffentlichten Botschaft. Seit seiner Ernennung zum obersten Führer im Iran im März hat sich Chamenei nicht öffentlich gezeigt.

    Rund ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran steckt der Konflikt in einer Sackgasse. Streitpunkt ist vor allem die Straße von Hormus im Persischen Golf. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Der Iran fordert Zugeständnisse der US-Regierung, während Präsident Donald Trump die Führung in Teheran mit einem "Wirtschaftskrieg" unter Druck setzen will./jam/DP/zb






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